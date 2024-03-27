Aksaray Saratlı’da SOL Parti coşkusu: Başkan adayı "Maaş almayacağım" dedi

SOL Parti, Aksaray Saratlı’da kadınların yoğun katılımıyla coşkulu bir miting gerçekleştirdi. Mitingde konuşan SOL Parti Saratlı Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan, belediyeden maaş almayacağını, bu parayı öğrencilere eşit şekilde dağıtacağını söyledi. Kaplan, “Bu çocuklar ülkemizin, kasabamızın geleceğidir. Benim tek amacım hizmet etmektir. Birlikte Saratlı’yı Türkiye’nin örnek ve şirin bir kasabası yapacağız” dedi.

Havva GÜMÜŞKAYA / Aksaray-Saratlı

SOL Parti, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde kitlesel bir miting gerçekleştirdi. Coşkulu mitinge yöredeki çok sayıda kadının katılması dikkat çekti.

Şarkıların ve türkülerin hep bir ağızdan söylendiği mitingde, SOL Parti Saratlı Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan da bir konuşma yaptı. Kaplan, belediyeden maaş almayacağını, bu parayı öğrencilere eşit şekilde dağıtacağını söyledi.

⭐El ele, kol kola geliyoruz Saratlı. pic.twitter.com/OBkaqeI2rU — SOL Parti (@solpartibilgi) March 27, 2024

“Sorunları biliyorum” diyen Kaplan, Saratlı’yı Türkiye’nin örnek ve şirin bir kasabası yapacaklarını söyleyerek şunları kaydetti:

Cuma Kaplan

“Evet mührünü basmadan önce düşünün ve kendinize sorun; kim adaletli davranır, kim eşitliği savunur, halkını halkıyla birlikte kim yönetir, kim Saratlı’yı köy görünümünden kurtarır, kim bu görevi para ve rant için yapmaz? Bu mühür kasabamızın ve çocuklarımızın geleceğidir. Ben para pul için aday için aday olmadım. Buradan açıklıyorum ben belediyeden maaş almayacağım maaşımı eşit olarak öğrencilere dağıtacağım. Bu çocuklar ülkemizin, kasabamızın geleceğidir. Benim tek amacım hizmet etmektir. Birlikte Saratlı’yı Türkiye’nin örnek ve şirin bir kasabası yapacağız. İlk iş olarak içme suyu, asbestli boruları değiştireceğim.”

“NEŞİMİZİ, GENÇLERİN UMUDUNU ÇALDILAR”

Mitingde SOL Parti Sözcülerinden İsmail Hakkı Tombul da açıklamalarda bulundu. Memleketin her yanının tarikatlar ve cemaatler tarafından sarıldığını vurgulayan Tombul, sözlerini şöyle sürdürdü:

İsmail Hakkı Tombul

“Tarikat şeyhleri geliyor yoksullara emekçiye, halka fetva veriyor. Diyorlar ki sabredin, ödüllendirileceksiniz. Bize bunu söyledikten sonra çıkıyorlar lüks arabalarına binip saraylarına gidiyorlar. Bunlar din tüccarıdır. Din tüccarlarına asla geçit vermeyeceğiz. Okullarımızı kuşatıyorlar. Bu din bezirganları okullara öğretmen yerine imam atıyor. Yağma yok biz varız. Bunlar umudumuzu çaldılar. Bunlar neşemizi çaldılar. Gençlerin umudunu çaldılar. Bize 17 bin lira asgari ücreti reva görenler saraylarında bir günde iki bin asgari ücretlinin parasını harcıyorlar. Gelin hep birlikte bu zalim iktidarı saraylarından çıkaralım.”