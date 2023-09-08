Aksaray Valisi'nden 'Asel bebek' açıklaması: Demek ki Cenabıhak yanına almak istedi
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeninin bulunması hakkında, "Demek ki Cenabıhak Asel bebeğimizi çok seviyordu, yanına almak istedi. O artık cennet bahçesinde" sözlerini sarf etti.
Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti.
Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler, bebeği olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu. Olay yerinde çalışmaları takip eden bebeğin babası ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Söz konusu noktaya gelen Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin cansız halde bulunması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
"O ARTIK CENNET BAHÇESİNDE"
Kumbuzoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bebeğimizin cansız bedenine bu sabah 09.45 civarında ulaştık. Gönül isterdi ki Asel bebeğimizi canlı bir şekilde ailesine, annesine, annesinin kucağına teslim edelim ama maalesef arama neticesinde cansız bedenine ulaştık. Ailesine teslim edeceğiz. Demek ki Cenabıhak Asel bebeğimizi çok seviyordu, yanına almak istedi. O artık cennet bahçesinde. Rabb'im tüm ailesine sabırlar versin."
Asel bebeğin naaşı incelemenin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.