Aksaray Valisi'nden 'Asel bebek' açıklaması: Demek ki Cenabıhak yanına almak istedi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeninin bulunması hakkında, "Demek ki Cenabıhak Asel bebeğimizi çok seviyordu, yanına almak istedi. O artık cennet bahçesinde" sözlerini sarf etti.

Güncel 08.09.2023 12:23 Giriş: 08.09.2023 12:23

Güncelleme: 08.09.2023 12:28 Kaynak: AA

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