Aksaray'da selde kaybolmuştu: Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

Aksaray’da 3 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Aksaray'da pazar akşamı meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'ın cansız bedenine 5 gün sonra ulaşıldı.

GÜNLERDİR ARANIYORDU



AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekipler, olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyordu. Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de destek vermişti. Asel bebeğin amcası ve dedesi de çalışmaları yakından takip etmişti.

Bölgedeki iki köprüde biriken ağaç kütleleri ve selin sürüdüğü atıklar, iş makineleriyle kaldırılmıştı. Regülatör bölgesi ve Melendiz Çayı'nda da Asel bebek, su altı arama ekibince aranmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Aksaray'da pazar günü saat 20.30 sıralarında Sevinçli köyü ve köyün yakınlarındaki Kireçlik mevkisinde etkili olan sağanağın ardından sel oluşmuştu.

Yolun da yarıldığı mevkide sele kapılan araçlardan birinde bulunan 2 çocuk annesi Gülseren En (53) hayatını kaybetmiş, eşi Çapan En ve diğer araçlardaki 13 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılmıştı.

Kurtulan Nazif Balcan (25) ve eşi Hayriye Balcan'ın (25) 3 aylık bebekleri Asel ise annesinin kucağından kayıp akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.



