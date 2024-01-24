Akşener açıkladı: İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Yerel seçimlere değinen Akşener, partisinin İstanbul adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Akşener, ayrıca partisinin Balıkesir adayının Turhan Çömez, Sincan adayının ise Fatih Koca olduğunu bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayının Buğra Kavuncu olduğunu bildirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesi adaylarını da açıklayan Akşener, partisinin Balıkesir adayının Turhan Çömez, Sincan adayının ise Fatih Koca olduğunu kaydetti.

Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Çorlu'daki tren katliamına ilişkin davanın bugün görülecek duruşmasına vurgu yaparak başlayan İYİ Parti lideri, "Bugün, Çorlu'daki acı tren kazasıyla ilgili karar verilecek. Nasıl bir karar verileceğini bilmiyoruz, umarım vicdanları karalayan milletimizin adalete olan güvenini yıkmayan, vicdanları karartmayan bir karar çıkar" diye konuştu.

Dün (23 Ocak) İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına değinen Akşener, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü İYİ Parti'nin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar yerine getirilmemiş, kabul edilebilir adımlar atılmamış olmasına rağmen, ülkemizin elindeki koz elimizden uçup gitti" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARI

Ekonomi politikaları üzerinden iktidari eleştiren Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Emeklinin ücret artışının yetersiz olduğuna vurgu yapan Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükselltilmesini talep ederek, "Şayet asgari ücret, asgari ücretse emekli maaşı nasıl asgari ücretin altında olabiliyor? 3 yıldır emekli maaşlarını asgari ücretle eşitleyin çağrısı yapıyoruz. Emeklilerimiz için her geçen gün kötüleşen tabloyla karşı karşıyayız. Daha 10 yıl önce asgari ücretin yüzde 24 üzerinde maaş alan emeklilerimiz bugün neredeyse asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyor" diye konuştu.

Devamla Erdoğan'a çağrı yapan Akşener şunları söyledi: "Sayın Erdoğan, emeklilerimiz üzerindeki ağır yükü kaldırın. En düşük maaşını asgari ücret seviyesine çıkarın. Kök maaş işinden vazgeçin. Yüksek ücret üzerinden prim ödeyenleri cezalandırmayın. Emeklilerimiz kendi hayatlarında değil, evlatlarının hayatlarından da sorumlu."

KAYMAKAM-İMAM TARTIŞMASI

Diyarbakır'da Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisi'nde, hutbede 'şehitler' için yer verilen bölümü okumadığı gerekçesiyle cami imamını darp ettiğine yönelik iddialara değinen Akşener, "Allah aşkına, böyle bir rezalet olabilir mi? Bu devletin imamına kim, neden ve nasıl baskı yapıyor? Hayırdır? Türkiye’de bölgelere göre, çok hukuklu bir düzene mi geçtik?" diye konuştu.

Akşener, şunları söyledi:

"Bir cami imamının, hutbede; şehitlerimizle ilgili bölümü, okumaması rezaleti üzerinden; yine bir kavga çıktı. Üstelik, o kadar vahim bir kavga ki… Bir yanda imam, kendisine baskı yapıldığını söylüyor. Diğer yanda ise, imama görevini hatırlatan kaymakamla ilgili; sözde iddialar havada uçuşuyor. Kaymakamın bıyığının şekli bile; şehitlerimizin, aziz hatırasına yapılan saygısızlığın, önüne geçiyor. Allah aşkına, böyle bir rezalet olabilir mi? Bu devletin imamına kim, neden ve nasıl baskı yapıyor? Hayırdır? Türkiye’de bölgelere göre, çok hukuklu bir düzene mi geçtik? Yerine göre, camisine göre, baskısına göre; farklı hutbeler okutmaya mı başladık?"

Devamla Diyanet'i eleştiren Akşener, "Devleti yönetenler, bunları neden açığa çıkarmıyor? Diyanet neden sessiz kalıyor?" diye konuştu.