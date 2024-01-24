İYİ Parti'nin İBB Adayı Buğra Kavuncu'dan ilk açıklama

İYİ Parti'nin İBB Adayı Buğra Kavuncu, ilk açıklamasında "Partimiz için bir görev düştüğünde, yarın da ülke için görev düştüğünde en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuzun şuuru ile yetiştik. O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefalar rafa kalkar" dedi.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olarak duyurulan Buğra Kavuncu ilk açıklamasını İYİ Parti Grup Toplantısı'nda yaptı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Kavuncu, "Partimiz için bir görev düştüğünde, yarın da ülke için görev düştüğünde en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuzun şuuru ile yetiştik. O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefalar rafa kalkar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İBB Başkan Adaylığı, parti grup toplantısında duyurulan Buğra Kavuncu, ilk açıklamasında şunları söyledi:

"Burada bu şekilde duyurulacağından haberim yoktu. Vazife görevi her şeyin üstündedir. Bu konu gündeme geldiğinde her kafadan bir ses çıkıyor. 'Nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin' diye. Ama biz öyle öğrendik. Partimiz için bir görev düştüğünde, yarın da ülke için görev düştüğünde en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuzun şuuru ile yetiştik. O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefalar rafa kalkar. Söz konusu milletse, devletse gerisi teferruattır."

Kavuncu, İYİ Parti ile CHP'nin ittifak yaptığı 2019 yerel seçimlerinde partisinin İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştü.