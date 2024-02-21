Akşener'den AKP ve CHP'ye: Varsın alayı üzerimize gelsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Hem CHP'yi hem Cumhur İttifakı'nı eleştiren Meral Akşener, iki tarafın da tek derdinin İYİ Parti olduğunu iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Konuşmasında yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Akşener, hem AKP'nin hem de CHP'nin tek derdinin İYİ Parti olduğunu öne sürerek "Bir yandan sarayın diğer yandan da belediyenin imkânlarıyla varsın alayı üzerimize gelsin" dedi.

Akşener konuşmasına başlamadan önce İYİ Parti'nin son gün belli olan adayları kürsüye çağrılıp alkışlandı.

Daha sonra açıklamalarına başlayan Akşener, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi.

"GÖSTERMELİK İKRAMİYELER YETMEZ"

İktidarın Ramazan Bayramında emeklilere 3 bin TL olarak verileceğini açıkladığı ikramiyeyi 'sadaka verir gibi' sunduğunu belirten Akşener, 2018'de başlayan ikramiye uygulamasının da muhalefetin baskıyla planlandığını söyledi.

Akşener, "Emeklinin bayram ikramiyesi 'kuşa' dönmüş. Emeklilerimiz açlığa mahkum edilmiş. Göstermelik ikramiyeler yetmez, emeklilerimizi daha fazla enflasyona ezdirmeyin ve gerçek bir adım atın" dedi.

ERDOĞAN'A DOĞALGAZ YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'da yaptığı konuşmada "Biz olmazsak doğalgaz gelmez" sözlerini hatırlatan Akşener, "Senin yokluğunda Ordu hiçbir şey kaybetmez. Ordu'nun olmayan ilçelerine doğalgazı da belediyeciliğin hasını da biz getiririz. Alıştığınız ceket siyaseti bitti" dedi.

ALİ DEMİR'İN BERAATİNE TEPKİ

ÖSYM'nin yaptığı pek çok şaibeli sınavda kurumun başkanı olarak görev yapan Ali Demir'in 'FETÖ üyeliğiyle' yargılandığı davada beraat etmesine tepki gösteren Akşener, olayın üstünün örtüldüğünü ifade etti.

Erdoğan'ın Mısır ziyaretini ve Sisi ile görüşmesini de hatırlatan Akşener, "Madem hiçbir şey olmamış gibi devam edecektik, neden 11 yıl kaybettik?" diye sordu.

Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasından da bahseden Akşener, şunları söyledi:

"9 canımız hala toprağın altında. Sorumlular ise 'ÇED raporu ile ne alakası var' diyerek hala utanmadan kendilerini savunuyorlar. Doğamıza yapılan tüm ihanetlerin, insanımızın canını hiçe sayan tüm ihalelerin hesabını soracağız."

"YA İKTİDAR YA ANA MUHALEFET PANİK ATAK GEÇİRİYOR"

İYİ Parti'ye seçimlere kendi başlarına girdikleri için herkesin çamur attığını ve parmak salladığını öne süren Meral Akşener, her aday açıkladıklarında ya iktidarın ya muhalefetin 'panik atak' geçirdiğini belirtti.

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Her bir adam, erkek diyelim adam başka bir kavram çünkü, beni çok yakından tanıdığını söylüyor. Rahmetli abimi kocam zanneden var ama beni çok iyi tanıyorlar. Ben bu arkadaşları da tanımıyorum. Siyaset başka ahlak başka şey. Bunlar hem ahlaksız hem cahil hem gerizekalı hem salak.

Çünkü, aldığımız kararla siyaset simsarlarının tezgahını bozduk. İlk başta kolayca bastırabileceklerini sandılar ama yılmadık. Hür ve müstakil duruşumuzdan taviz vermedik. Linç ettiler ama sinmedik. Alıştıkları tahterevalli düzenini sarstık. Operasyon üzerine operasyon çektiler ama yıkılmadık."



"SARAY VE BELEDİYE İMKÂNLARIYLA VARSIN ÜZERİMİZE GELSİNLER"

Hem iktidarı hem de muhalefeti eleştiren ve iki tarafın tek derdinin İYİ Parti olduğunu iddia eden Akşener, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"İktidar ve ana muhalefetin ele ele verip birlikte oluşturdukları; sefasını da birlikte sürdükleri bir kutuplaşma ortamındayız. İkisinin de birbirinin varlığından beslendiği, adına da ittifak sistemi dedikleri bir kayıkçı düzeninin içindeyiz. Kazanan kim olursa olsun, her seferinde, milletimizin kaybettiği bu kayıkçı düzenine çomak sokan, kendince millete istikamet çizmeye kalkanlara da feleğini şaşırtan milletin sesi İYİ Parti var.

Bir yandan Sarayın diğer yandan da belediyenin imkânlarıyla; yandaş ve yoldaş medyalarıyla, kullanışlı troll ordularıyla varsın alayı üzerimize gelsin. Biz sadece milletimizin hanemize ne yazacağıyla, milletimizin sandıkta ne söyleyeceğiyle, milletimizin teveccühünü nasıl kazanacağımızla ilgileniyoruz."