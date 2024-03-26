Akşener'den Özel'e 'Sedefçi' tepkisi: "Bunun adına 'Yan gel Osman' denir"

İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne'de yaptığı konuşmada "Sedefçi'nin CHP'nin oyunu bölmek için İYİ Parti'den aday olduğu" yönündeki sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Buraya gelip 'Hamdi başkan çekilsin aksi taktirde AK Parti kazanıyor' denmesi en basit haliyle ayıptır. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'yan gel Osman' denir. Çalışın kardeşim, çalışın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sedefçi'nin CHP'nin oyunu bölmek için İYİ Parti'den aday olduğu" sözlerine yanıt "Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'yan gel Osman' denir. Çalışın kardeşim, çalışın" diyerek tepki gösterdi.

Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için partisinin Edirne'de düzenlediği programa katıldı. Burada konuşan Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında 34 ile giderek 50 programı tamamlamış olacağını söyledi.

Partisinin belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi'ye destek isteyen Akşener, partilerinin anketlerde Edirne'de birinci çıktığını belirtti.

"EN BASİT HALİYLE AYIPTIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 10 Mart'taki Edirne mitinginde "Sedefçi'nin CHP'nin oyunu bölmek için İYİ Parti'den aday olduğu" yönündeki sözlerine değinen Akşener, "Buraya gelip 'Hamdi başkan çekilsin aksi taktirde AK Parti kazanıyor' denmesi en basit haliyle ayıptır. Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan 'AK Parti kazanmasın' 'vay efendim Hamdi başkan oy bölüyor kendisi çekilsin biz kazanalım'. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'yan gel Osman' denir. Çalışın kardeşim, çalışın" diye konuştu.

"İLK DEFA ŞAHSEN OY İSTİYORUM"

Akşener, emeklilerin gelirlerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Emeklilerin oylarına talip olduğunu belirten Akşener, "Size kim iyi hizmet edecekse ona oy verin, ben de ilk defa sizlerden şahsen oy istiyorum. Ben bugüne kadar hep birilerine kazandırdım bu defa bu kardeşinize -bu cümleyi de söyleyince Tayyip Bey'e benzedim galiba neyse- oy verin güçlendirin bakın haklarınızı nasıl söke söke alıyor" dedi.

"AKŞENER EKONOMİ KONUŞMUYOR" SÖZLERİNE YANIT

Akşener, 100 bin öğretmen atamasının yapılması, mülakatın da kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Kendisini ekonomi konusunda konuşma yapmadığı yönünde eleştirenlerin olduğunu ifade eden Akşener, "Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Meral Hanım da hiç ekonomi konuşmuyor hep emekli konuşuyor'. Ya Allah'ın salağı emekli açken, öğretmen tayin edilmemişken, 87 puan almış çocuğunun yerine mülakatta 73 puan almış arkadaşı atanırken, o ağlayan ana babanın hali, o umutsuz gencin hali ekonomimin kalbidir ve çiftçi ekonominin kalbidir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İYİ Parti Edirne Belediye Başkan adayı Sedefçi ve partililerin eşliğinde esnafı dolaşan Akşener, Uzunköprü ilçesine hareket etti.