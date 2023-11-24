Akşener'den 'Ümit Dikbayır' sorusuna yanıt: "Ahlâk duygusu siyasette çok önemlidir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddiaları hakkında kendisine sorulan soruya, "Edep, hayâ, ahlâk duygusu siyasette çok önemlidir" diyerek yanıt verdi. Akşener, partisinin Çanakkale Belediye Başkan adayını da açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın bir televizyon programındaki iddiaları sorulan Akşener, yaklaşık 5 ay sonra yapılacak seçimlerde Türkiye'nin 81 ilinde aday çıkarma kararlarını hatırlatarak yanıt verdi.

Bütün illerde aday çıkarma kararı sonrası hem muhalif hem de yandaş medyanın kendilerini hedef aldığına işaret eden Akşener, Dikbayır'ın iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Ben izlemedim ama arkadaşlarımızın özet olarak anlattıklarından çıkardığım şu: Çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. İlgili arkadaşın da tedbirli olarak disipline verildiği bir süreçte, hukuk açısından sadece bunu söyleyebilirim. Daha ayrıntılı bir cümle kurmam mümkün değil. Ama tekrar söylüyorum; edep, hayâ, ahlâk duygusu siyasette çok önemlidir."

ÇANAKKALE ADAYI BURAK KUNT OLDU

Öte yandan İYİ Parti lideri, partisinin Çanakkale Belediye Başkan adayının, Belediye Meclis Üyesi ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Üyesi Burak Kunt olduğunu duyurdu.



NE OLMUŞTU?

İhraç istemiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aile bireylerinin, ayrıca özel kalemi ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Delediyelerinden şahsına, ailesine ve üçünü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu iddia ediliyordu.

Dün akşam katıldığı yayında İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatan Dikbayır, Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar hakkında şunları söyledi:

"Sedat Aksakallı'ya, 'Bu partinin mali işler başkanıyım senden bana para gelmedi' dedim. 'Ben Esma Hanıma ve kocasına verdim' dedi... Ben bu süreçte Esma Bekar’ın Ankara, İstanbul belediyelerini arayıp 'Ümit Dikbayır’ın sizinle akçeli işleri var mı?' diye araştırdığını duydum. Hiç ses etmedim, çünkü ben kendimi biliyorum. Aradığı kişileri söyledi bana."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bekar ise iddiaların asılsız olduğunu söylerken buna ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.