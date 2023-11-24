Akşener'in özel kaleminden Ümit Dikbayır'a yanıt

Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar, partiden ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'ın bir televizyon programında söylediklerine yanıt verdi.

Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar, partiden ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın TV100 canlı yayınında kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medye hesabından paylaşım yapan Bekar, iddiaların asılsız olduğunu söylerken buna ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Bugün akşam TV100 kanalında yayınlanan Ümit Dikbayır’ın katıldığı programda, benim ve eşim hakkında öncelikle kişilik haklarımıza yönelik, pek çok gerçek dışı, asılsız iddialar ve dayanaksız beyanlar ileri sürüldüğünü yakın çevremden işitmiş durumdayım. Bugün itibarıyla bu iddia… — esma bekar (@esmabekar2) November 23, 2023

Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aile bireylerinin, ayrıca özel kalemi ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Delediyelerinden şahsına, ailesine ve üçünü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu iddia ediliyordu.

Dün akşam katıldığı yayında İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatan Dikbayır, şunları söyledi:

"Sedat Aksakallı'ya, 'Bu partinin mali işler başkanıyım senden bana para gelmedi' dedim. 'Ben Esma Hanıma ve kocasına verdim' dedi... Ben bu süreçte Esma Bekar’ın Ankara, İstanbul belediyelerini arayıp 'Ümit Dikbayır’ın sizinle akçeli işleri var mı?' diye araştırdığını duydum. Hiç ses etmedim, çünkü ben kendimi biliyorum. Aradığı kişileri söyledi bana."