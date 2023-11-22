İYİ Parti'den Ümit Dikbayır açıklaması: Soruşturma başlatılmasına izin verildi

İYİ Parti, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır hakkında soruşturma açılmasına izin verildiğini duyurdu.

İYİ Parti, hakkında ‘partili bir kadını taciz etme’ iddiası öne sürülerek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a ilişkin soruşturma başlatılmasına izin verildiğini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müşterek Disiplin Kurulumuz, 22.11.2023 tarihinde toplanarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile Disiplin Kurulu’na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında, SORUŞTURMA BAŞLATILMASINA, SAVUNMASININ İSTENİLMESİNE VE TEDBİR TALEBİNİN KABULÜNE oy birliğiyle karar verilmiştir."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında Dikbayır'ın durumuyla ilgili herhani bir açıklama yapmadı.

TACİZ İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu ifadelerle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastettiği öne sürülmüştü.

Ümit Dikbayır ise Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Dikbayır’ın partideki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini yazmıştı. Saymaz, bu olayın Akşener’in “fuhuş oteli işleten emniyet müdürü” iddiasıyla da ilgili olduğunu öne sürmüştü.

Partiden istifa etmesi beklenen Dikbayır, daha sonra partide kalacağını söylemiş ve "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar. Bazı şeyleri anlatmaya utanıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Dikbayır bugün de kendisi hakkında suç durusunda bulunarak 4 ayrı iddianın soruşturmasını istedi. Dikbayır ayrıca TBMM Başkanlığı'na dilekçe vererek, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.