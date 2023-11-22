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Durmuş Yılmaz'dan Akşener'e sert eleştiri: Bir saat dedikodu yaptı

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İsim vermeden Akşener'i eleştiren Yılmaz, "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.

Güncel
  • 22.11.2023 14:52
  • Giriş: 22.11.2023 14:52
  • Güncelleme: 22.11.2023 15:09
Kaynak: Haber Merkezi
Durmuş Yılmaz'dan Akşener'e sert eleştiri: Bir saat dedikodu yaptı

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'in bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya isim vermeden sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Yılmaz, Akşener'in hiçbir yakıcı sorundan bahsetmediğini vurgulayarak, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.

Durmuş Yılmaz, 10 Kasım'da partiden istifa etmişti. Son dönemde İYİ Parti'den Aytun Çıray, Aydın Adnan Sezgin, Bahadır Erdem ve Adnan Beker gibi isimler de istifa ederken İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu da AKP'ye geçmişti. 

Meral Akşener'in hem partideki istifalar ve AKP'ye geçen yetkililer, hem de taciz suçlamasıyla disipline sevk ediliği belirtilen, önce istifa edeceğini açıkayan ancak sonra bu kararından vazgeçen Ümit Dikbayır'ın durumuyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyordu. Meral Akşener bugün iki konuyla ilgili de değerlendirme yapmadı.

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