Ümit Dikbayır: Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var; rezil, kepaze olacaklar

'Taciz' suçlamasıyla Disiplin Kurulu'na sevk edilen İYİ Partili Dikbayır, "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar. Bazı şeyleri anlatmaya utanıyorum" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'de 'taciz' suçlamasıyla Disiplin Kurulu'na sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır açıklamalarda bulundu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Dikbayır, "Konu, buralara nasıl geldi, nasıl getirildi, bambaşka yere nasıl evrildi? Anlaşılır gibi değil. Bu saatten sonra partimizden istifa etmeyeceğim, sonuna kadar duracağım” dedi.

“Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum" diyen Dikbayır, "Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLERİ ANLATMAYA UTANIYORUM"

Dikbayır, şunları söyledi: "Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar. Bazı şeyleri anlatmaya utanıyorum. Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilemişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye."

"O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor" diyen Dikbayır, "Genel Başkana doğru bilgi verilmiyor, yine bir dedikodu üzerinden gidiyor. Yarın bir gün anlattığım zaman ne yapacak? Evet, bunları açıkça anlatmak zorundayım. Çünkü bana açıkça iftira ettiler. Benim de çoluk çocuğum var. Öyle şey olur mu?” ifadelerini kullandı.