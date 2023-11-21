Ümit Dikbayır video paylaştı, ‘taciz’ iddiasına yanıt verdi

İYİ Parti’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır, taciz iddialarını reddederken Akşener’e yakın isimlerce kendisine iftira atıldığını savundu.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra hakkında ortaya atılan ‘partili bir kadını taciz ettiği’ yönündeki iddiayı yalanladı. Partisinden istifa etmeyeceğini belirten Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in etrafındaki kişilerce yanlış yönlendirildiğini savundu.

X’ten bir video paylaşan Dikbayır hakkındaki iddialara yanıt verdi. Dikbayır’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Milletimizin umudu olarak anılması gereken İYİ Parti, maalesef iftiralar ve dedikodularla anılmaktadır. İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefim söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar emeğinin heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki genel başkanımız bu dedikodu ve iftira çarkını kıracak gereğini yapacak. İnanıyordum ki sayın Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti’ye verilen hiçbir emeği iftira, hırsızlık ve para ilişkileri ile aynı cümle içinde kullandırmayacak. Ama olmadı.

Bu çirkin işlerin önüne geçmek yerine bu kazanın altına odun atıldı. Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlatmak soluk aldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim. Hem parti disiplin kuruluna hem de İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi’ne dilekçe verdim. Ancak kutsal emanet olarak gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim partimizin gerekli kurullarında karşılık bulmadı.

Gelinen noktada Türkiye’ye ve Türk milletine güneşi vadeden İYİ Parti’nin üzerine gölge düşürülmesini karşısında susmam mümkün değildir. Gördüm ki suskunluk genel başkanımızın etrafına yuvalanan ve o güneşi gölgelemeye kalkan hesapçı kişi ve odaklara güç katmaktan başka işe yaramayacak.

Öyle sınır tanımaz bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız ki her gün iddialar değişiyor, her gün yeni iddialar üretiliyor.

Nitekim benim sayın genel başkan ve yakınlarının hesaplarını incelettiğim yalanıyla başlayan dedikodular bugün bugün disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir.

Ben bir haysiyet mücadelesi veriyorum ve bu mücadele yalnızca kendi adıma verdiğim bir mücadele değildir. Bu mücadele başta canımdan aziz bildiğim ailem olmak üzere gönül veren tüm seçmenlerimiz adınadır. İYİ Parti’nin hiç hakketmediği iftiralarla anılmamak içindir. Bu hareket üç beş kendini bilmez yalanlarıyla genel başkan fikrini zehirlemeye kalkacağı sahipsiz bir hareket değildir.

Bu çirkinlikleri artık hukukun, adaletin gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum.”

Büyük Türk Milletinin bilgisine… pic.twitter.com/g2d7ct734c — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) November 21, 2023

TACİZ İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu ifadelerle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastettiği öne sürülmüştü.

Ümit Dikbayır ise Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

Hakkında 'partili bir kadını taciz etme’ iddiası öne sürülen Ümit Dikbayır, karar değiştirerek istifa etmeyeceğini duyurmuştu.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Dikbayır’ın partideki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini yazmıştı. Saymaz, bu olayın Akşener’in “fuhuş oteli işleten emniyet müdürü” iddiasıyla da ilgili olduğunu öne sürmüştü.