‘Taciz’le suçlanan Ümit Dikbayır istifadan vazgeçti

İYİ Parti’den istifa edeceğini duyurduktan sonra sekin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ve hakkında ‘partili bir kadını taciz etme’ iddiası öne sürülen Ümit Dikbayır, karar değiştirdi.

Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti’den istifa etmeyeceğini açıkladı.

Özbey’in, “İstifa edeceğinizi söylemiştiniz, vazgeçtiniz mi?” sorusuna yanıt veren Dikbayır şunları söyledi: “Evet, vazgeçtim. Baktım istifa edersem üstüme kalacak, sonuna kadar mücadele etmeye karar verdim. Saat 15.00’te de sosyal medyadan bir açıklama yapacağım.”

TACİZ İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu ifadelerle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastettiği öne sürülmüştü.

Ümit Dikbayır ise Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Dikbayır’ın partideki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini yazmıştı. Saymaz, bu olayın Akşener’in “fuhuş oteli işleten emniyet müdürü” iddiasıyla da ilgili olduğunu öne sürmüştü.