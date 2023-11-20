İYİ Parti'de kriz büyüyor: Ümit Dikbayır kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İYİ Parti'de istifaların yaşandığı kriz giderek büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili iddialarda ismi gündeme gelen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi açıklandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili iddialarda ismi gündeme gelen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Kürşad Zorlu, şunları söyledi: "Bahsettiğiniz isim (Ümit Dikbayır) Genel Başkanımızın imzalarıyla, yetkileri çerçevesinde tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Konuyla ilgili detayları yetkili arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde paylaşır."

Zorlu, açıklamasında, "Bazı istifa eden arkadaşlar esas alınarak İYİ Parti'ye haksız ve mutlak ifadelerle bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Elbette eleştirilere açığız, bu konudaki değerlendirmeler çok kıymetli ama iş gerçek dışı beyanlara, iftiralara geldiği zaman bu başka bir şey" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu ifadelerle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastettiği öne sürülmüştü.

Ümit Dikbayır ise Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmişti.

Dİkbayır, bugün Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Genel Başkan konuşmasında dil değiştirdi. Daha önce, kendisinin banka hesaplarının incelendiği söylemişti, şimdi ise ‘benim değil, kocamın ve gelinimin hesaplarını incelemişler' diyor. Önce, bu gayri resmi inceleme bilgisinin devletten geldiğini söylemişti, şimdi ise ‘Bu bilgi gayri resmi ulaştı' diyor. Bankaya resmi olarak soracaklarını, banka yetkililerinin ‘Bilmiyoruz' diyebileceğini söylüyor" demişti.

"Kimin banka hesabına girildiği bilgisayar incelemesiyle hemen ortaya çıkar" diyen Dikbayır, şunları ifade etmişti: "Genel Başkan araştırmanın gayri resmi yapıldığını söylemekle ağız değiştirdi. Bunların hepsinin dedikodu, iftira olduğu ortaya çıktı. Genel Başkan'dan beklentim, beni nasıl kamuoyu önüne attılarsa, şimdi de kamuoyu önüne çıkıp, ‘Beni yanıltmışlar' deyip açıklama yapmalı. Kendisini kim yanılttıysa, bu iftiraları kim önüne getirdiyse gereğini yapmalı."

İYİ PARTİ'DE İSTİFA RÜZGÂRI

İYİ Parti'de son günlerde üst üste istifalar yaşandı.

İlk olarak İYİ Parti'nin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partiden istifa etti. Hatipoğlu, istifasının ardından AKP'ye katıldı. Hatipoğlu'na rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Parti'de daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de istifa etti.