İYİ Parti, Ümit Dikbayır’ı tacizden disipline sevk etmiş
İYİ Parti’nin Ümit Dikbayır’ı partideki bir kadını taciz ettiği için disipline sevk ettiği öne sürüldü.
Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın partideki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini yazdı. Saymaz, bu olayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “fuhuş oteli işleten emniyet müdürü” iddiasıyla da ilgili olduğunu öne sürdü.
Saymaz’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle: “İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Sevk gerekçesi, Akşener'in oğlu ve kızının banka hesaplarının incelenmesi değil, Dikbayır'ın partideki bir kadın çalışanı birkaç yıl önce taciz ettiği iddiasına dayanıyor. Dikbayır'la ilgili suçlamaların dile getirildiği bu süreçte kadının partiye gelerek, şikayette bulunduğu kaydediliyor. Ayrıca iki şahidin iddiaları doğruladığı belirtiliyor. Taciz suçlamasını Dikbayır'a sordum. Dikbayır, ‘Bugüne kadar işitmedim’ dedi. Akşener'in fuhuş oteli işleten emniyet müdürlerinden söz etmesinin de partideki bu gerilimle bağlantılı olduğu belirtiliyor.Akşener, yarın grup toplantısında Dikbayır hakkındaki iddialara değinecek. Dikbayır da bu hafta sonu istifa etmeyi düşünüyor.”
DİKBAYIR’IN DİSİPLİNE SEVK EDİLMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.
Akşener'in bu ifadelerle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastettiği öne sürülmüştü.
Ümit Dikbayır ise Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmişti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.
AKŞENER’İN İDDİASI
Meral Akşener, İstanbul Şile’de düzenlenen partisinin istişare toplantısında, “Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor” iddiasında bulunmuştu.