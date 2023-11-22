Akşener'den Erdoğan'a 'yüzde 50+1' mesajı: Çok beklersin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

İsrail'in Filistin'e saldırıları hakkında değerlendirmede bulunan Meral Akşener, şunları söyedi:

"Dünya 47 gündür bir soykırımı izliyor. İnsanlığa karşı başlatılmış bir savaşı bütün dünya izliyor. Cani Netanyahu'nun psikopatça tavırları karşısında kimse bir şey yapmıyor. BM bile dünyanın insanlığını kaybettiğini söylüyor. Kadınları, çocukları, sivilleri canice öldüren Netanyahu karşısında kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklarla sessiz kalanlar, bu katliamlara ortaktırlar."

"SUNİ GÜNDEMLER"

Meral Akşener, ülkenin içinde bulunduğu şartlardan da bahsetti ve her hafta farklı 'suni gündemlerle' krizlerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını söyledi.

Asgari ücrete ilişkin yetkililerin yaptığı açıklamalara da değinen Akşener, "Ne emekli maaşını ne asgari ücreti enflasyonun altında bırakmayın. İnsanımızı daha fazla fakirleştirmeyin. Enkazı biraz da bilinçli şekilde zenginleştirdiğiniz kesimlerin sırtına yükleyin" dedi.

'50+1' TARTIŞMASI: "ÇOK BEKLERSİN"

'Yüzde 50+1' tartışması hakkında da değerlendirme yapan Akşener, şunları söyledi:

"Toz kondurmadıkları sistemi bugün değiştirmek istiyorlar. Biz zaten hesapsız kitapsız partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin başına bela olduğunu 2017'de söylemiştik. Var olan kutuplaşma ortamını derinleştireceğini söylemiş ve o gün 'Hayır' demiştik. Günaydın Erdoğan. Kaybeden milletimiz oldu. Türk siyaseti ittifaklara mahkum oldu.

Cumhur İttifakı'na ilişkin tartışmalar kendilerini ilgilendirir. Milletimiz siyasi tercihlerinde sıkışıyor. Biz ittifak sisteminin ortaya çıkardığı bu karışıklığa karşı çıktığımız için 2024 seçimlerine herkesin tek başına girmesi çağrısında bulunduk. Madem Erdoğan da bu sistemden rahatsız. Gelin AK Parti olarak siz de ittifak sisteminin önüne geçin ve bizim gibi bir adım atın. Önümüzdeki seçimlere AK Parti olarak tek başınıza girmeye cesaret edin. Ancak bu tartışmanın arkasındaki amaç sistemle birlikte 2 dönem kuralını değiştirmekse çok beklersin. Tekrar aday olmak için bu tartışmayı yapıyorsan çok beklersin."

"SEÇİMLERİ ERDOĞAN'A HEDİYE EDENLERİN KEYFİ YERİNDE"

Türkiye'deki iki kutbun İYİ Parti'ye karşı birleştiğini savunan Akşener, herkesin İYİ Parti'yi tartıştığını ancak İYİ Parti'nin zor durumda olmadığını öne sürdü. Seçim dönemindeki 'kazanacak aday' tartışmasını hatırlatan Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçimleri elbirliğiyle Sayın Erdoğan’a hediye edenlerin keyfi yerinde. Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye’yi feda edenlerin keyfi yerinde. Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde. Ama tüm itirazlarında haklı çıkan, sözünün değeri daha yeni anlaşılan İYİ Parti, zor durumdaymış. Dün 'Yüzde 60 ile kazanırız' yalanını üretenler bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun. Biz artık alıştık çünkü bunların tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar, İYİ Parti’de güneş yerinde, her şey yolunda."





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