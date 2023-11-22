İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker hakkındaki iddialara yanıt verdi: O emniyet müdürünü tanımıyorum

İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, kulislerde konuşulan iddialara yanıt verdi. Adnan Beker’in Akşener’in fuhuş iddialarının merkezindeki otel sahibi polis müdürü ile ilişkisi olduğu iddia edilmişti.

Son günlerde tartışmaların merkezinde yer alan, kısa süre önce İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, kulislerde konuşulan, “Akşener’in fuhuş oteli sahibi emniyet müdürü iddiasını ortaya atma zamanlaması ile Beker’in istifası arasında bağlantı var” iddialarına yanıt verdi.



Gazete Pencere'nin haberine göre, Beker iddialarda adı geçen Emniyet Müdürü K.Ö.’yü tanımadığını, aralarında da bir alışveriş olmadığını söyledi. Beker İYİ Parti’den istifasını benzer iddialardan duyduğu rahatsızlığa bağladı.

İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker’in Akşener’in fuhuş iddialarının merkezindeki otel sahibi polis müdürü ile ilişkisi olduğu iddia edilmişti.

Kulislerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu fuhuş oteli iddialarını Beker’in istifanın ardından dile getirmesi, Beker’e karşı verilmiş bir yanıt olarak ifade edilmişti. Beker sadece Akşener’in açıklamalarıyla değil, oğlu ve yeğeninin iki kadını darp iddiası ile de gündeme gelmişti.

Beker olayın bir buçuk yıl önce meydana geldiğini, oğlunun olayla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Yeğeni ile fotoğrafları yayınlanan kadınların kavga ettiklerini ancak kavganın karakola yansımadığını, olay meydana geldiğinde kendisinin de milletvekili olmadığını anlattı.

Söz konusu iddiaların yer aldığı haberde darp edilmiş halde karakola giden iki kadının saldırganlardan şikâyetçi oldukları ancak şikâyetin işleme konulmadığı, ifadeyi alan polisin de tayinin çıktığı öne sürülmüştü.

Gazete Pencere’nin fotoğrafları hatırlatıp, “Basit bir kavga gibi görünmüyor” sorusuna ise Beker, olayda tecavüz iddiasının bulunmadı yanıtını verdi. Beker fotoğrafların resmi bir dosyada bulunmadığını, gençlerin birbirlerine attıkları mesajlardan alındığını iddia etti.

Hakkında son dönemde artan iddiaları İYİ Parti’den istifasına ve AKP'ye ya da MHP’ye geçecek olmasına bağlayan Beker, haberde yer alan genç kadınların da tecavüz iddiasını yalanladıklarını, savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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Adnan Beker hakkındaki iddialar?



Beker Şirketler Grubu’nun sahibi olan Adnan Beker, petrol, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet yürüten bir firmaya sahip. Vekil seçilmeden önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili olan Adnan Beker hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da vahim iddialarda bulunmuştu. Özdağ seçim sonuçlarından sonra kendisini eleştiren Adnan Beker’e ilişkin olarak, “Organize suç örgütü üyesi olmaktan yargılanmış, kömür mafyası diye adı Ankara’da çıkmış bir kişi. Oğlu seçilemedi, şimdi kendisi milletvekili oldu. Parasıyla milletvekilliği satın alan bir kişidir. Beni çok konuşturmasın” demişti.

Adnan Beker’in eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile arasının iyi olduğu da iddialar arasında. Beker’in TBMM’deki yemin törenine AKP milletvekili Osman Gökçek ile aynı araçla geldiği kulislerde konuşuluyor. Özdağ da bu duruma ilişkin Adnan Beker’in İYİ Parti içindeki AKP’li olduğunu ifade ederek “Melih Gökçek’tan en fazla ihale alan dört kişiden birdir. Görevden alındığında Gökçek’i kapıda karşılayan dört kişiden biridir” şeklinde konuşmuştu.

Adnan Beker’in seçim öncesinde İYİ Parti’nin Ankara’da temayül yoklamasını beraberindeki 30-40 kişiyle birlikte bastığı haberlere yansıdı. O dönem Genel Başkan Yardımcısı olan Şenol Sunat’a saldırıldığı konuşuldu.