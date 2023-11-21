İddia: İYİ Parti'den istifa eden vekilin oğlu ve yeğeni iki kadına cinsel saldırıda bulundu

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, İYİ Parti'den istifa eden bir vekilin oğlu ve yeğeni hakkında cinsel saldırı iddialarının olduğunu açıkladı.

Halk TV'de yayımlanan Söz Sende programında İYİ Parti'nin istifa gündemine dair çarpıcı iddialar yer aldı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, İYİ Parti'de peş peşe gelen istifalara ilişkin "Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var" ifadelerini kullandı.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre; gazeteci Demirağ açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var. Siyasi Partilerde seçimlerin öncesinde ve sonralarında bütçeler vardır. Bu bütçeler Yargıtay kontrolündedir. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var.

"BİR AYDIR KONUŞULUYOR"

Geçtiğimiz günlerde istifa eden bir ismin oğlu ve kızıyla ilgili 2 genç kıza tecavüz ve darpla ilgili çok ciddi iddialar var. Bunlar emniyete kadar gitmiş durumda. Sayın Akşener sıradan bir siyasetçi değil. Bunlarla ilgili de sayın Akşener söylentilerle yetinmez. Bunları kaynağından bunları alır alınca da çok etkilenmiş ve sinirlenmiş. Akşener her şeyden önce bir anne. Dolayısıyla 'Şuradan duydum' şeklinde hareket etmez. Bu dedikodular Ankara'da bir aydır konuşuluyor. Akşener bunlarla yolumuzu ayıralım sessiz sedasız ayrılsınlar istedi ama onlar bunu tercih etmediler."