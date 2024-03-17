Akşener: Erdoğan dahil bu sistemden herkes pişmandır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin konuştu. Akşener, "Erdoğan dahil şu anda bu sistemden herkes pişmandır. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılan bu sistem, o kişiyi de herhalde hayatından son derece nefret eder hale getirmiştir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İddia ediyorum; Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil şu anda bu sistemden herkes pişmandır dedi.

Akşener, Uşak’ta pazaryerleri ve esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Burada İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür için oy isteyen Akşener, ardından partisinin bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada konuşan Akşener, Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirterek "Şimdi bu iftira siyasetinin iki yanda da var olduğunu, rahatlarını bozduğumuz zaman gördük. Bu milletin sesi olmak, dertlerini dinlemek, öne koymak, kavga etmek yerine çözüm üretmek ve muhalefet olarak görevimiz bu milletin avukatı olmaktır. Bu görev içinde hareket etmek üzere kurulduk, yola çıktık" dedi.

"MECBURİYETTEN İTTİFAK SİYASETİNİN İÇİNDE YER ALDIK"

2017 Anayasa Referandumu sürecinde 'hayır' için çalıştıklarını belirten Akşener, "İddia ediyorum; Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dahil şu anda bu sistemden herkes pişmandır. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılan bu sistem, o kişiyi de herhalde hayatından son derece nefret eder hale getirmiştir. Her kararı bir kişinin verdiği bir sistem olmaz, olamaz. Bu ucube sistemden Türkiye’yi çıkarmak için biz bu ittifak siyasetine mecburen 'evet' dedik. Sizin sesiniz olma, bir başka seçenek ortaya koyma iddiamızla mecburen, mecburiyetten ittifak siyasetinin içinde yer aldık" diye konuştu.

"EMEKLİLERİN OYUNA TALİBİM"

Emeklilerin geçinemediğini ifade eden Akşener, "Sayın Erdoğan, her şey iki dudağının arasında. Emekliler aç. Dolayısıyla bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın. Emeklilerin tümüne 11 bin TL seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Seçime kadar bunu yapacaksın. İsterse emekliler sana oy versin. Ama yapmadığın takdirde emeklilerin oyuna talibim. Ondan sonra görün bakalım nasıl oluyormuş işler. Tutun elimden, verin bana o gücü, bakın ne oluyor" şeklinde konuştu.