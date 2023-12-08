Akşener: "Hem Cumhur İttifakı'nı hem CHP'yi destekleyenler 24 saat küfrediyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili konuştu. Akşener, kararın parti yönetimi tarafından alındığını, kendisinin 'imada bile bulunmadığını' söyledi. Seçimlere tek başlarına girme kararları nedeniyle hem Cumhur İttifakı'nın hem de CHP'yi desteklediğini söyleyenlerin hedefi haline geldiklerini savunan Akşener, partisinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayını da açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon ziyaretinde partisinin mart ayında yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, seçime tek başlarına girme kararı aldıkları GİK toplantısının hatırlatılması üzerine, "Arkadaşlarımızın kendi aralarında istişare ederek, birbirlerini ikna etmeye çalışarak aldıkları bir karardır. Ben evet ya da hayır yönünde bir imada bile bulunmadım" dedi.

"AYŞE HANIM, AYRILACAK SON ARKADAŞIMDI"

CHP'den gelen işbirliği teklifinin reddedilmesinden dolayı İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa ettiği hatırlatılan Akşener, şunları söyledi:

"Ayşe Sibel hanım, Allah şahittir, herhalde bizim partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim. Çünkü bir kadındı, iş insanıydı ve parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu. Yani gerçekten böyle gördüğüm bir arkadaşımdı.Demokrasi üzerinden bakıldığında, alınan karardan hoşlanmayabilir ama 'Hayır' oyu veren arkadaşlarımıza saygı duymamız gerekir."

"KARARIN MİLLET NEZDİNDE SONUÇLARI BİZİ İLGİLENDİRİYOR"

Partisinin Trabzon İl Başkanlığını ziyaretinin ardından açıklamalarına devam eden Akşener, halkın tercihlerine bağlı olarak sorumluluğu üstleneceğini söyledi:

"Bu kararın millet nezdinde sonuçları bizi ilgilendiriyor. Milletimiz bu kararımızda teveccüh ederse gereğini yapacak, adaylarımız seçilecek. ‘Yanlış yaptın ey Meral Akşener ve İYİ Parti’ diyorsa onun da sorumluluğunun tamamı bu karşınızda duran kişiye ait. Elbette ‘baş üstüne milletim’ diyeceğiz."

"İFTİRA ATMAK YERİNE PROJE ÜRETİN"

İki taraftan da kendilerine eleştiriler yöneltildiğini söyleyen Akşener, partisinin grup toplantısında Nihal Atsız'dan okuduğu şiirin Mansur Yavaş'a gönderme olduğuna dair yorumları da eleştirdi:

“Anlayamadığım, anlamlandıramadığım hem Cumhur İttifakı’nı destekleyenler hem Cumhuriyet Halk Partisi’ni desteklediğini iddia edenler 24 saat küfrediyorlar. Gerçekten anlayamıyorum ya bu kararı verecek olan milletimiz. Siz de küfretmek yerine, iftira atmak yerine proje üretin kardeşim. Milletimizin derdine yönelik çalışma yapın. Ne zamandır Atsız'ın şiirleri birilerine gönderme oluyor? Ne zamandır bir siyasi partinin projeleri bir başka yerin eleştirisi oluyor?"

TRABZON ADAYINI AÇIKLADI

Akşener, saat 13.30'da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde Teşkilat Buluşması'na katıldı. 16.00'da ise kent merkezindeki bir otelde düzenlenecek Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'tan partililerin katılacağı toplantı, basına kapalı düzenlendi. Akşener, partisinin Trabzon'daki adaylarını da açıkladı. İYİ Parti’nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammet Erkan oldu.

Erkan, şunları söyledi.

"Yüreğimizi sevdamızı, bir potada kaynatıp, tek bir yürek gibi çarpacak yüreklerimizle bir destan yazmaya kararlı ülküdaşlarım, duyarlı Trabzonlular, bu kavgaya çabaya emeğimizi bir araya getirmeye kararlı cesur yürekler bugün bir arada olduk. İYİ Parti ile yerelden genele tek başına iktidara yürüyeceğiz inşallah."

Daha önce MHP İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Erkan, İYİ Parti’de de İl Başkan Yardımcılığı ve Ortahisar İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Büyükşehrin yanı sıra bazı ilçe belediye başkan adayları da belli oldu. Yomra’da aday Mustafa Bıyık olurken, Çaykara’da Ayhan İşçi, Maçka’da Turan Konak, Ortahisar’da Ayhan Pala, Şalpazarı’nda ise Faruk Beldüz aday oldu.