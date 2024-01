Akşener'in, Mansur Yavaş'ı övgüye boğduğu konuşması gündem oldu

Ankara adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım'ı açıklayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a övgüler dizdiği konuşması yeniden gündem oldu. Akşener, Yavaş'a yönelik, "Hep hayırlar sana nasip oluyor başkanım. Niye? Çalmıyorsun. Kayırmıyorsun. Cebe atmıyorsun. Birilerini zengin etmiyorsun" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı.

Akşener, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla ABB başkan adayını duyurdu.

Meral Akşener, "Kendisine İYİ Parti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını, inşallah da belediye başkanlığını teklif ettiğimde hiç sektirmeden 'Ankara'ya hizmet etmek benim için bir görevdir, şereftir' dedi ve kazanmak üzere bugünden itibaren yola çıkıyor. Aramıza hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ı kürsüye davet eden Akşener, kendisine parti rozetini taktı.

YILDIRIM, MANSUR YAVAŞ'I HEDEF ALDI

Ankara'nın hak ettiği yerde olmadığını ifade eden Yıldırım, "Ankara, adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Ankara'ya memat gelmemiş fakat Ankara'dan hayat gitmiştir. Son 30 yıla baktığınızda Ankara ziyandadır. 25 sene uçuk projelerle kaynaklarını tüketen Ankara, son 5 yılda ayağa kalkacağına tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür. Her fanteziyi proje zanneden bir zihniyetle, her projeyi fantezi olarak gören bir atalet arasına sıkışmıştır" diye konuştu.

Yıldırım, hızla gelişen dünyaya ayak uyduramayan vizyonsuz ve vasat belediyeciliğe karşı bambaşka bir belediyecilik vadettiklerini belirtti.

AKŞENER'İN KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Ankara adayını açıklayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in, Mansur Yavaş'a övgüler dizdiği konuşması yeniden gündeme geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçen nisan ayında İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni’nde konuşan Akşener, Yavaş'ı şu sözlerle övmüştü:

"20 yıldır her gelen bakanın, her gelen hükümetin, her gelen milletvekilinin söz verip yerine getirmediği, bu hizmeti yapmak bana nasip oldu dedi. Hep hayırlar sana nasip oluyor başkanım. Niye? Çalmıyorsun. Kayırmıyorsun. Cebe atmıyorsun. Birilerini zengin etmiyorsun. Demek ki neymiş; harama el uzatmadığın zaman, vergileri hayra kullandığın zaman, yandaş kayırmadığın zaman; yapılamayan hizmetler hem de son derece uygun paralarla yapılabiliyormuş."