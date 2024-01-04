Akşener'in paylaşımı gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 78 gün tutukluluk sonrası tahliye edilen AjansMuhbir editörü Serkan Kafkas'ın "Milliyetçi paylaşımlar yapmaya devam edeceğim" mesajını alıntılayarak yazdığı "Yaşasın gıcıklık" paylaşımı gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemleri içeren paylaşımlar yaptıkları suçlamasıyla 10'u tutuklu, 30 kişinin yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına karar verdi.

Sosyal medyadaki AjansMuhbir hesabının editörü gazeteci Serkan Kafkas mahkemede "Buradan çıktığım zaman da milliyetçi paylaşımlar yapmaya devam edeceğim" dedi. Kafkas tahliye edildikten sonra şahsi sosyal medya hesabından da "İlgili makama; 'Milliyetçi paylaşımlar' yapmaya devam edeceğim" mesajını paylaştı.

Kafkas'ın mesajını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Yaşasın gıcıklık" diye yazdı.

Akşener'in paylaşımına bazı kullanıcılar "Sahte hesap sandım" yorumu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu X’te paylaştıkları ‘mülteci karşıtı haberler’ nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarıyla haklarında dava açılan 10'u tutuklu 30 sanığın yargılanmasına dün başlandı.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da izledi.

AjansMuhbir hesabının tutuklu yöneticilerinden Serkan Kafkas, gazeteci olduğunu, suç unsuru olduğu iddia edilen paylaşımların basında yer alan haberler olduğunu söyledi.

AjansMuhbir hesabının tutuklu bir diğer yöneticisi Süha Çardaklı da "yalan haber" yapmadığını, siyasi kişilerin söylemlerini alıntılayarak paylaştığını belirtti.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, hakkında adli kontrol kararı olan sanıkların adli kontrol hükümlerini kaldırarak duruşmayı 20 Mayıs'a bıraktı.