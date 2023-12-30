Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı: Bilirkişi raporuna dikkat çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tam 1 sene önce Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'i anan bir paylaşım yaptı. Dün T24'ün ortaya çıkardığı bilirkişi raporundaki yazışmalara dikkat çeken Akşener, "Mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçılarını yüreklendiren bir sessizliği biz asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'i, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Dün T24 muhabiri Asuman Aranca'nın ortaya çıkardığı ve bu nedenle başsavcılık tarafından soruşturma başlatılan bilirkişi raporuna dikkat çeken Akşener, "İktidarın ülkemizde sebep olduğu yozlaşma, devletin her kurumunu sarıp sarmalamış. Yönetim boşluğu her türlü hukuksuzluğa alan açmış. Yani meydan boş kalınca hüküm de çakallara kalmış" dedi.

Partisinin sosyal medya hesabından yapılan Sinan Ateş paylaşımını alıntılayan Akşener, "Nasıl ki hakikatlerin bir gün ortaya çıkmak gibi çok güzel bir huyu varsa; biz de Sinan Ateş'i aramızdan koparan o hakikati aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz..." ifadelerini kullandı.