Akşener, kendisine Sinan Aygün’ü soran gazeteciyi azarladı, basın örgütlerinden tepki geldi

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi, İYİ Parti lideri Akşener'in kendisine soru soran gazeteciye yönelik tavrına tepki gösterdi. Akşener'in tavrını eleştiren dernek, siyasetçilerin görevinin gazetecilere "had bildirmek" olmadığına dikkat çekti. PMD'den yapılan açıklamada da Akşener'in tavrı kınandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soru soran basın mensubuna tepki gösterdi. Akşener'in tavrını eleştiren Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi siyasetçilerin görevinin gazetecilere "had bildirmek" olmadığına vurgu yaparak gazetecilerin soru sormasının siyasi manevraları uğruna engellenemeyeceğini kaydetti.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısının ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada, kendisine Sinan Aygün'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soru soran muhabire tepki gösteren Akşener, "Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı.

ÇGD: GAZETECİLERİN KAMUOYU ADINA SORU SORDUĞUNU TEKRAR HATIRLATIYORUZ

Yaşanan duruma tepki gösteren ÇGD Ankara Şubesi ise Akşener'in basın mensubuna yönelik tavrına tepki gösterd.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyasetçilerin görevi gazetecilere had bildirmek değildir! Gazetecilerin soru sormasını, kendi siyasi manevraları uğruna engellemeye çalışan parti liderlerine gazetecilerin kamuoyu adına soru sorduğunu tekrar hatırlatıyoruz" denildi.

Siyasetçilerin görevi gazetecilere had bildirmek değildir!



Gazetecilerin soru sormasını, kendi siyasi manevraları uğruna engellemeye çalışan parti liderlerine gazetecilerin kamuoyu adına soru sorduğunu tekrar hatırlatıyoruz. pic.twitter.com/eiXGRrjfdk — ÇGD Ankara Şubesi (@cgdankara) October 18, 2023

PMD: KINIYORUZ

Parlamento Muhabirleri Derneği'nden yapılan açıklamada da Akşener'in sergilediği tavır ve kullandığı ifadelere tepki gösterildi. Açıklamada, "Bir gazetecinin kamuoyuna mal olmuş bir gelişme ile ilgili sorduğu soru karşısında sergilenen tavrı ve kullanılan ifadeleri Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) olarak kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Akşener'e söz konusu soruyu soran gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprak ise Akşener'in tepki gösterdiği anları sosyal medya hesabından yayınlayarak bu öfke ve tarzın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Toprak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan Meral Akşener'e 'yaralayıcı, kırıcı, suçlayıcı' hiçbir ifade içermeyen şekilde 'Sinan Aygünle görüşmeniz tartışılıyor, değerlendirmeniz olur mu?' diye sordum. İşim bu, soracağım. Cevap vermeyebilir, geçip gidersiniz. Bu öfke ve tarz kabul edilebilir değil..."