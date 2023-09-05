Akşener: Sosyal medyanın yankı odalarından çıkacağız

Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere ilişkin "Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" dedi.

Akşener, "Sosyal medyanın yarattığı yankı odalarının dışına çıkıp gerçekten vatandaşa dokunulduğu" bir çalışma biçimini 15 Eylül’den itibaren başlatacağını söyledi.

Seçimlerin sorumlusu o masada oturan 6 kişi ve temsil ettiği her bir kişidir diyen Akşener yerel seçim hazırlıklarına ilişkin ise şöyle konuştu:

“Bugün burada ‘Vira Bismillah’ diyoruz. Yerel seçimlere hazırlanacağız. Biz bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. HDP’lilik üzerinden elini uzatanın eline vuruldu. Buradaki hedefimiz elbette belediye başkanlıklarını almak ama en önemlisi onun bunun ağız kokusunu çekmeden, onun bunun üzerinden hakaret yemeden hak etmediğimiz isnatların karşısında başımız öne eğilmeden sonuç bizimdir."

Akşener, konuşmasında, partisinin ilk belediye başkan adayını ilan ederek, Orhaneli İlçe Başkanı Mümtaz Arslan’ın Orhaneli Belediye Başkan Adayı olduğunu paylaştı.