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Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Belarus vatandaşı erkek turist, sahilde ölü bulundu.

Güncel
  • 23.04.2024 18:54
  • Giriş: 23.04.2024 18:54
  • Güncelleme: 23.04.2024 18:58
Kaynak: AA
Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu
İHA

Alanya'da Belarus vatandaşı erkek turist, sahilde ölü bulundu

Kızlarpınarı Mahallesi, Kleopatra Plajı'nda güneşlenen tatilciler, bir kişinin sahilde uzun süre hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Belaruslu turist Boris Raboisgi'nin (76) hayatını kaybettiğini tespit etti.

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