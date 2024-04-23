İzmir'de otobüs, perona girerken yolcu bekleme alanına çarptı

İzmir'de yolcu otobüsü perona girerken yolcu bekleme alanına çarptı. Kazada hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında İzmir Otobüs ve Şehir Terminali’nde meydana geldi. İzmir- Erzurum arası sefer yapacak olan M.K. yönetimindeki 34 BN 7040 plakalı Esadaş Firması’na ait otobüs, yolcu bekleme alanına çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı, bekleme alanındakilerin hemen uzaklaştığı kazada, profiller ve camlar kırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.