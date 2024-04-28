Alanya'da tekneciler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin bağlanması sırasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alanya Balıkçılar Barınağı'nda, tur teknesi sahipleri M.D. ile M.A.Y. arasında, tekne bağlama yeri konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, oğlu H.D. ve kardeşi A.D. ile M.A.Y ve oğlu C.Y. ile çalışanları birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.