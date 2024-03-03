Alanya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 4 kişi yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 17 sıralarında Keykubat Bulvarı Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Yılmaz (22) idaresindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, Antalya istikametinde içindeki Buse Karagül isimli yolcu ile seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri kırarak önce H. Ç. (27) idaresindeki, T. Ç. (26) VE M. E. Ç (1)’nin yolcu olarak yer aldığı 07 HYC 80 plakalı Ford Fiesta marka otomobile, ardından da B. S. (42) yönetimindeki F.S.’nin de yolcu olarak bulunduğu 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazanın çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdurarak olay yerinde şeritle güvenlik önlemleri aldı.

Kaza sonucunda 07 NCT 09 plakalı aracın ön tamponu yerinden fırlarken, aracın sürücüsü Oğuzhan Yılmaz ve Buse Karagül sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. H. Ç., T. Ç., M. E. Ç ve F. S. ise kazada yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapatılan yol daha sonra normale dönerken, ağır hasar alan iki araç trafik çekicisi ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.