ALES ne zaman? 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte pek çok adayın merakla beklediği 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri belli olmuş oldu. Peki, ALES ne zaman? İşte 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda üç sefer ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 olarak gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday ALES ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, ALES ne zaman? İşte 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri!

2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM 2024 ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre ALES/1 başvuru tarihi 1-11 Mart 2024 arası sınav tarihi 21 Nisan 2024, ALES/2 başvuru tarihi 3-12 Haziran 2024 arası sınav tarihi 28 Temmuz 2024, ALES/3 başvuru tarihi 1-9 Eylül 2024 arası sınav tarihi 17 Kasım 2024 şeklinde.

ALES ne zaman?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2024 ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

ALES/1 başvuru tarihi: 1-11 Mart 2024 arası

1-11 Mart 2024 arası ALES/1 sınav tarihi: 21 Nisan 2024

21 Nisan 2024 ALES/2 başvuru tarihi: 3-12 Haziran 2024 arası

3-12 Haziran 2024 arası ALES/2 sınav tarihi: 28 Temmuz 2024

28 Temmuz 2024 ALES/3 başvuru tarihi: 1-9 Eylül 2024 arası

1-9 Eylül 2024 arası ALES/3 sınav tarihi: 17 Kasım 2024

ALES başvuruları nasıl yapılır?

ALES başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

ALES nedir?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı), Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirmen ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için kullanılan bir sınavdır. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yılda üç kez düzenlenen bir sınavdır.ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki testten oluşur ve toplamda 100 sorudan oluşur.Puan aralığı 50 ile 100 arasındadır.

ALES Ne İşe Yarar?

ALES puanı, tezli yüksek lisans programlarına, doktora programlarına ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirmen vb.) başvururken kullanılır.Ayrıca, lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek adayların belirlenmesinde de etkili bir kriterdir.

ALES'e Kimler Girebilir?

ALES'e, herhangi bir lisans programından mezun olmuş veya olabilecek durumda olan ve Türkiye'de veya yurtdışında lisans eğitimi almış ve denklik belgesini almış olan herkes girebilir.Yaş kısıtlaması bulunmamakla birlikte, başvuru işlemlerini tamamlayan ve başvuru ücretini ödeyen adaylar sınava girmeye hak kazanır.

ALES Sınav Süresi

ALES sınavı 2 saat 30 dakika (150 dakika) sürer.Sınav saat 10:15'te başlar ve 12:45'te sona erer.Adaylar sınavın ilk 110 dakikasında ve son 15 dakikasında sınav salonunu terk etmemelidir.

ALES Dersleri ve Konuları

ALES'te iki ana test bulunur: sözel test ve sayısal test.Sözel test, dil ve anlama yeteneği ile ilgili sorular içerir.Sayısal test, matematik ve mantıksal muhakeme sorularını içerir.Konular şunları içerir: matematik, geometri, sayısal mantık, Türkçe, sözel mantık ve akıl yürütme.

ALES'e girecek adaylar, sınavın konu ve içeriği hakkında detaylı bilgi edinmeli ve sınav hazırlığını bu doğrultuda yapmalıdır. Sınav, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer için önemli bir basamaktır ve iyi bir hazırlık gerektirir.