ALES sona erdi

ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sona erdi. 5 Eylül'de açıklanacak olan sınavın sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Eğitim 20.08.2023 13:09 Giriş: 20.08.2023 13:09

Güncelleme: 20.08.2023 13:12 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA