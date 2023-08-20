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ALES sona erdi

ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sona erdi. 5 Eylül'de açıklanacak olan sınavın sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Eğitim
  • 20.08.2023 13:09
  • Giriş: 20.08.2023 13:09
  • Güncelleme: 20.08.2023 13:12
Kaynak: AA
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ALES sona erdi
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) tamamlandı.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ALES için 150 bin 975 aday başvuru yaptı.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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