Boğaziçi öğrencilerine 'özel güvenlik' müdahalesi: Öğrenci kulüpleri boşaltılmak isteniyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerinin bulunduğu alanlar yurt yapılmak için boşaltılmak isteniyor. Karara tepki göstererek nöbet tutma eylemi gerçekleştiren öğrencilere ise özel güvenlik müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüpleri için nöbet tutan öğrencilere özel güvenlik müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış yönetim, barınma krizini bahane ederek öğrenci kulüplerinin yerini yurt olarak kullanmak amacıyla merkezden taşıma kararı aldı.

Bunun barınma krizi için bir çözüm olmadığını söyleyen öğrenciler, kulüplerin taşınmasını engellemek için sabah saatlerinden itibaren kulüplerin yer aldığı 1'inci Erkek Güney Yurdu’nda toplanmaya başladı.

Kulüplerin taşınmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan öğrenciler, açıklama yaptı.

Öğrenciler yaptıkları açıklamada ayrıca “Kulüpler yerinde, yerinde güzel” sloganı attı, basın açıklamasının ardından kulüp isimlerinin yazılı olduğu ahşap bloklar yerleştirdiler

Öğrenciler, daha sonra sosyal medya üzerinden Güney Erkek Yurdu'nun önünde buluşmak üzere çağrı yaptı.

Kulüp odalarımızı savunan arkadaşlarımız darp ediliyor! Kayyumun talimatıyla içeride sivil polis ve özel güvenlik, dışarıda çevik kuvvet bekliyor. Herkesi desteğe bekliyoruz! pic.twitter.com/p4TOqMhkej — Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) August 18, 2023

ÖZEL GÜVENLİK ÖĞRENCİLERİ ÇIKARTMAK İSTİYOR

Açıklamanın ardından nöbet tutan öğrencilere, özel güvenlik müdahale etti. Özel güvenlik ekiplerinin öğrencileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı.