"Alevi toplumu seçimden seçime hatırlanamaz"

Haber Merkezi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile Alevi örgütleri tarafından 25 Şubat’ta İstanbul Şişli’de bulunan Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Aleviler" başlıklı konferansın sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Konferansın Cumhuriyetin 100’üncü yılında Aleviler ve tüm kimliklerin yaşadıklarını anlamak ve geleceğe dair perspektifin oluşturulması açısından önemine değinildi.

Bildirgede, Alevilerin uğradığı hak ihlallerinin sürdüğü ve sistemin “Yeni Alevilik” arayışından vazgeçmesi gerektiği belirtilerek, sorununun politik olduğuna vurgu yapıldı.

Bildirgede, “Alevi toplumu sadece destek istenecek, seçimden seçime hatırlanacak bir toplumsal kesim değil, Türkiye’nin demokratik değişiminde rol üstlenebilecek en büyük, ilerici demokratik güçlerden birisidir. Alevi toplumunun belirtilen sorun ve taleplerinin çözümünde, siyasal iktidar, devlet, parlamento, siyasi partiler, yerel yönetimler gibi tüm muhataplar yükümlü ve sorumludur. Alevilerle birlikte, demokratik, laik, özgürlükçü, inançların özgür ve eşit olduğu, her türden kimliğin tüm boyutlarıyla kendi hakikatiyle tanındığı, ötekileştirilmediği eşit yurttaşlığa dayalı bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz’” ifadeleri kullanıldı.