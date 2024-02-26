Asimilasyon farklı yöntemlerle devrede

Haber Merkezi

İstanbul'da "Cumhuriyetin yüzüncü yılında Aleviler” konferansında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevilere dönük asimilasyon politikalarının farklı bir yöntemle devrede olduğuna işaret etti.

Halkların Demokratik Kongresi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Halklar ve İnançlar Komisyonu ile alevi örgütleri, İstanbul Şişli'de bulunan Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Aleviler" başlıklı bir konferans düzenledi. HDK Eş Sözcüleri Esengül Demir ve Cengiz Çiçek, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları'nın yanı sıra çok sayıda kişi konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Hatimoğlulları, cumhuriyet tarihi boyunca Alevilerin birçok katliam, asimilasyon ve baskılara maruz kaldığını belirtti. Hatimoğulları, Alevilerin buna karşı mücadele verdiğine işaret ederek, "Türkiye’deki ırkçı ve tekçi anlayışa karşı verilen bir mücadelenin neferleriyiz, neferlerisiniz" dedi.

Alevilere yönelik asimilasyon politikalarının mevcut iktidar tarafından farklı yöntemlerle devam ettirilmeye çalışıldığını vurgulayan Hatimoğulları, şunları söyledi: "Cemevlerine çimento hediye ederek, banka hesaplarına paralar yatırarak, dedeleri imamlar gibi maaşa bağlayarak, katliamcı ve asimilasyoncu politikaların dışında şu anda başka bir yöntem denemektedirler. Bu yöntemi Aleviler asla asla kabul etmeyecektir."