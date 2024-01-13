Alevileri hedef alan Topçu’nun kitapları dağıtılacak: ‘Bozuk zihniyet’ yine okullarda!

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki okullara göndereceği kitaplar arasında karma eğitimi hedef alan ve Aleviliğe “bozuk zihniyet” diyerek hakaret eden Nurettin Topçu’nun kitapları da var.

Uğur ŞAHİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cemaatlerin arka bahçesi haline gelen vakıflarla protokollerin devam edeceğini söylemesi ve imamların okullarda vaaz vermesine imkân sağlayan ÇEDES protokolüyle birlikte eğitimde dincileştirme her geçen gün derinleşiyor. Tartışmalı uygulamalara son örnek ise Van’dan. Kayyum yönetimindeki büyükşehir belediyesinin okullara göndereceği kitaplar arasında Cumhuriyet düşmanı Nurettin Topçu yer alıyor. Ancak liste bununla sınırlı değil.

Kayyum Ozan Balcı yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 16 Haziran 2022 tarihinde bir protokol yapıldı. Bu protokol kapsamında belediyenin kitap alması, bunların da kentte bulunan okulların kütüphanelerine dağıtılması kararlaştırıldı. Belediyeye bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da “Kitap Van Projesi Kapsamında Kitap Mal Alım İşi” ve “15 bin 947 Adet Kitap Mal Alım İşi” başlığıyla farklı ihaleler açtı.

İhale dosyasında yer alan bilgilere göre, “Kitap Van Projesi” kapsamında düzenlenecek ihalelerle alınacak kitaplar “okul öncesi”, “ilkokul”, “ortaokul” ve “lise” şeklinde sınıflandırıldı. Her yaş grubuna yönelik dini referanslı kitapların bulunması dikkat çekti.

“Okul öncesi” dönem için alınacak kitapların arasında, Inda Ahmad Zahri’nin “Yılımı Şenlendiren Ay: Ramazan” kitabı ile Elif Santur’un “Peygamber Efendimiz”, “Musa Peygamber”, “Nuh Peygamber”,-“Salih Peygamber” ve “Süleyman Peygamber” isimli kitapları yer aldı. Bu kitapların her birinden 60’ar adet alınması planlandı.

“İlkokul” dönemine dair alınacak kitaplar da ihale dosyasında yer aldı. Buna göre Veysel Akkaya’nın kaleme aldığı “Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri”, “Abdulkâdir Geylânî Hazretleri”, “Emir Sultan Hazretleri” kitapları temin edilecek. Geylânî, Kādiriyye tarikatının kurucusu olarak biliniyor. Bunun dışında “Ayetlerle Erdemli Davranışlar”, “Allah’ın İsimlerini Öğreniyorum”, “Peygamberimi Öğreniyorum”, “Peygamberimizin Çocuklarla Oynadığı Oyunlar” başlıklı kitapların da alınması kararlaştırıldı. Bu kitaplardan 125’er adet satın alınıp okullara dağıtılacak.

CUMHURİYETE DÜŞMAN

“Ortaokul” çağı için alınacak kitaplar arasında Yavuz Bahadıroğlu’nun “Uzay Çocuğu”, “Cengaver” ve “Canım Peygamberim” kitapları bulunuyor. Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığıyla bilinen Bahadıroğlu, ölmeden önce Yeni Akit’te yazıyordu. Bunların dışında “Rehberim Peygamberim”, “Allah'ın Arslanı Hazreti Hamza”, “Allah'ın Kılıcı Halid Bin Velid” alınacak kitaplar arasında yer aldı. Bu kitaplardan 125’er tane temin edilecek.

ALEVİLERE HAKARET

Lise dönemi için alınacak kitaplar arasında ise ilk olarak göze Nurettin Topçu çarpıyor. Alınacak kitaplardan birisi Topçu’nun “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı eseri. Laik ve karma eğitime karşı olduğunu bilinen Topçu, “Türkiye’nin Maarif Davası” adlı kitabında Aleviliği “bozuk zihniyet” olarak tanımlıyor. Söz konusu kitapta şunlar dile getiriliyor: “…Tarikatları ise, asırların arasında ta kalbinden kemiren şerir kuvvet Alevilik olmuştur. Ve böyle bozuk bir zihniyete, kolayca ortak olan hayati hazlarla yüklü bir adap ve erkan silsilesi, tarikatları çürütmeye kafi geldi. İslam alemi, bugün bu iki çürütülmüş zihniyetin harabesi halindedir. (…) Kız ve erkek öğretiminin terbiyedeki hususiyetlerini ayrı ayrı belirtmek ve kızların terbiyesine şimdikinden daha büyük önem vermek gayesiyle, liselerde kız ve erkek öğretiminin ayrılması lazımdır.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016’da öğretmenlerin seminer döneminde incelemesi ve tartışması istenen kitapların arasına koyduğu “Türkiye’nin Maarif Davası” kitabı, eğitimcilerin tepkisi çekmiş ve hatta eylemler yapılmıştı. Topçu’nun “Var Olmak”, “Büyük Fetih”, “Millet Mistikleri” adlı kitapları da alınacak. “Herkes İçin Siyer/Medine Dönemi”, “Hz. Hamza”, “İslam'ın İlk Mareşali Hz. Muhammed” de alınacak kitaplardan. Bu kitaplardan okullara 70’er adet dağıtılacak.

TOPÇU’NUN 120 KİTABI

“15 bin 947 Adet Kitap Mal Alım İşi” ihalesinde de benzer kitapların yer aldığı görüldü. İhale kapsamında Nurettin Topçu’nun kitaplarından da toplam 120 kopya alınacak. Bunlar arasında “Türkiye’nin Maarif Davası” kitabı da bulunuyor.

Bu arada söz konusu kitapların temini için biri 5 Şubat’ta, diğeri ise 8 Şubat’ta olmak üzere iki ayrı ihale yapılacak.