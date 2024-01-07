Gerici vakfın yarışması için okullarda kitap dağıtıldı

MEB, “Ufka Yolculuk” bilgi yarışması için yine okulların kapısını açtı. Nakşibendilere yakın Server Yaşam Vakfı’nın düzenleyeceği yarışmanın kitaplarının ve broşürlerinin okullarda dağıtıldığı öğrenildi.

Berkay SAĞOL

Nakşibendi Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Server Yaşam Vakfı 11’inci kez “Ufka Yolculuk” isimli yarışma düzenliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek olan bilgi yarışması kapsamında okullara yarışmanın kitapları ve broşürlerinin dağıtıldığı ortaya çıktı. İzmir’in Menderes ilçesindeki Menderes Anadolu Lisesi’nde öğrencilere yarışma hakkında bilgilerin yer aldığı broşürün ve yarışmada sorumlu tutulacak olan “1’e 1000! Yok mu İsteyen?” isimli kitabın dağıtıldığı öğrenildi.

Yarışmanın ilk sınavı 24 ve 25 Mart’ta, ikinci sınav ise 28 Nisan tarihinde yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle beraber yetişkinlere yönelik dört farklı kategoride düzenlenecek yarışmanın teması ise “Ramazan” olarak açıklandı. İlkokul kategorisi için “Eyvah! Ramazan Kayıp”, ortaokul kategorisi için “Bir Başka Zaman, Ramazan”, lise kategorisi için “1’e 1000!

Yok mu İsteyen?” ve yetişkin kategorisi için ise “Manevi Bahar Mevsimi Ramazan” adlı kitaptan sorumlu olunduğu açıklandı.

Şartnamede yarışmanın Server Yaşam Vakfı tarafından, koordinatörü olduğu Server Platformu ile birlikte organize edildiği belirtilirken, 1000 TL’den 8 bin TL’ye kadar çeşitli para ödüllerinin verileceği duyuruldu. Yarışmanın amacı ise “Doğru inancı ve doğru düşünceyi öğreten güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak, sağduyulu yaşam bakış açısıyla okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak” olarak ifade edildi.

MEB GÖREVLERİNİ TARİKATLARA DEVREDİYOR

MEB’in yapması gereken eğitim faaliyetlerini tarikat ve cemaatlere devretmesine tepki gösteren Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “MEB kendi görevlerini tarikat ve cemaatlere devredemez. Server Yaşam Vakfı bu yarışmayla öğrencilerin tamamına ulaşmaya çalıştığı yetmezmiş gibi artık protokol kapsamında öğrenci olmayan yurttaşlarla ilgili de çalışma yürütüyor. Bu tür bilgi yarışmaları MEB tarafından yürütülmeli. Laik ve bilimsel eğitimi savunduğumuz bu dönemde dinci vakıflar ve tarikatlarla bu şekilde yapılan protokoller çerçevesinde çocuklarımızın tarikat ve cemaatlerin arka bahçesi olan vakıflara teslim edilmesini doğru bulmuyoruz. Öğrencilere kitap dağıtılıyor ve yarışmaya yönlendirilerek ödüller verileceği söyleniyor. Bunların her zaman karşısında olacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Eğitim-Sen, Server Yaşam Vakfı’nın, okullarda faaliyet göstermesinin durdurulması ve vakıf tarafından düzenlenen bilgi yarışmasının iptali için 2021 yılında Danıştay'a dava açmıştı.