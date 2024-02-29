Ali Babacan'dan iktidara Tansu Çiller tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ismi faili meçhullerle anılan eski başbakan Tansu Çiller'in AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a destek vermesini gündeme taşıyarak, "90’ların karanlık siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Antalya'daki adaylarının tanıtım toplantısında konuştu.

İsmi faili meçhullerle anılan eski başbakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in, AKP ve MHP'nin İBB adayı Murat Kurum'a destek vermesini gündeme taşıyan Ali Babacan, iktidara seslenerek "Biz o siyasetçileri çok gördük. Bir yararlarını görmedik. Kiminin bu memlekete en küçük bir faydası olmadı. Kimi de büyük zararlar verdi, çekti gitti. Bu ülke maalesef onları çok gördü. En çok da zararlarını gördü. 90’ların karanlık siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun diyorum” dedi.

Tansu Çiller ve benzeri siyasetçilerin ülkeye hiçbir faydası dokunmadığını da vurgulayan Ali Babacan, "90’ların karanlıklarının siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun. Hele o bağırıp, çağıran, her gün televizyonlarda şiddet pompalayan, nefret pompalayan... Onlar ekranlara çıktığı zaman RTÜK’ün bir karar alıp ekrana +18 işaretini koyması lazım. İnsan hicap duyuyor. Biz gördük, çocuklar görmesin, şahit olmasın diyorum" diye konuştu.