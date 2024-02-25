Tansu Çiller'in rant hikayesinin mağduru konuştu: "Gizli kapaklı yapıldı"

Eski Başbakan Tansu Çiller'in ailesine ait olan ve Sarıyer'de bulunan arsaların satın alınma sürecinde usulsüzlük yaşandığı öne sürüldü. Arsanın eski sahibinin dedesi olduğunu belirten Dilek Marangoz, arsanın Çiller ailesine satışının apar topar gerçekleştiğini söyledi. Marangoz, hukuki sürecin de devam ettiğini belirtti.

Eski Başbakan Tansu Çiller'e ait arazinin 1995 yılında gerçekleşen satın alma işleminde usulsüzlük yaşandığı öne sürüldü.

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'un Çevre ve Şehirclik Bakanlığı döneminde, eski başbakan Tansu Çiller'in ailesine ait arazinin de yer aldığı bazı arazilerin ranta açılmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Söz konusu arsanın 1995 yılında Çiller ailesine satışına ilişkin birtakım usulsüzlüklerin olduğu iddia edildi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve söz konusu arsanın eski sahibinin torunu Dilek Marangoz, Sözcü TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

Söz konusu arsanın Çiller ailesine satışının apar topar gerçekleştiğini söyleyen Dilek Marangoz, hukuki sürecin de devam ettiğini belirtti.

"ARSANIN ÇİLLER AİLESİNE GEÇTİĞİ DAHA SONRA ORTAYA ÇIKIYOR"

Turhan Çömez, Dilek Marangoz'un mağduriyet yaşadığını belirterek "Yıllar önce, çok uzun zaman diliminde alınmış bir arsa. Dedesi tarafından satın alınmış. Yatırım amaçlı. 1980'li yıllarda alınmış bir arsa. Yıl 1995, Çiller başbakan. Belli ki kafasında orayla ilgili hayal var, bir arzu var. Garip bir şekilde bu arsaya bir orman vasfı iddiasıyla 'Satılamaz' kaydı konulmuş ve arsa satılamıyor. Fakat Dilek Hanım'ın dedesinin ölümünden birkaç gün önce, apar topar bir satış gerçekleşiyor ve satış 9.5 milyon liraya gerçekleşiyor. Bu arsanın Çiller ailesine geçtiği daha sonra ortaya çıkıyor" dedi.

Dilek Marangoz ise İpek Özbey'in "Hukuken geldiğiniz nokta neresi?" sorusunu "Avukatlarımız bu konuyu takip ediyorlar. Nihayetinde bir satış yapılmış fakat bizim de tapudan edindiğimiz bilgiye göre… Davalar sonucunda davalıya tescilin iptali şeklinde birtakım yazılar var. Ben hukukçu olmadığım için yanlış bilgi vermeyeyim. Ama eminim avukatlar bu saçmasapan satışın bir şekilde çaresine bakacaktır" şeklinde yanıtladı.

"BUNUN ALTINDA BİR SÜRÜ ŞÜPHELİ VAR"

Dilek Marangoz ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dedem vefat ettikten sonra, arsanın satıldığını öğrendik. Gayet varlıklı bir insandı. Ek hastalıkları da vardı, yürümekte ve konuşmakta zorlanıyordu.

Bildiğim kadarıyla bu arsa 9,5 milyon TL, o günün dolar üzerinden fiyatıyla 1 milyon 250 bin dolara satıldı. Çok şaşırdık. Çok gizli kapaklı yapıldı. Hatta biz şüphelendik. Bu arsa satıldı ve dedem 3-4 gün sonra vefat etti. Nasıl olabiliyor da bu kadar yaşlı, kanser hastası bir insan ölüm döşeğindeyken bir arsa satıyor? Bunun altında bir sürü şüpheli var, ekranda konuşulmaz tabii ama.

Fotoğraf: Sözcü TV (Ekran görüntüsü)

Dedem bu arsayı 1987 yılında yatırım amaçlı olarak alıyor. Fakat o dönemde bu arsanın üzerinde bir satılamaz şerhi yok. İlginç olan şudur ki 1995 yılında birden bire bu arsaya satılamaz şerhi konduruluyor. Tabii bu dönem başbakan kim, kim belediye başkanı bunları buluruz. Ama nasıl oluyor da üzerinde satılamaz şerhi olan bu 30 dönüme yakın arazi, 2021 yılında dedemin ölümünden 2-3 gün önce satılıveriyor?

Değer biçemiyor birçok insan. Metrekaresi dolar üzerinden satılıyor. Bunun üzerine yapılacak projeye göre belirleniyor. Bize ekspertizlerin söylediği bu. Bugünkü değerleri bunların 10 milyon dolardan tutun da 30 milyon dolara kadar çıkar. 1,25 milyon dolara satılan arazi, bugün 10 milyon ila 30 milyon dolar arasında değişiyor."

2023 YILINDA YENİ İMAR PLANI HAZIRLANMIŞTI

Çiller ailesinin yönetimindeki şirkete ait olan ve otel imarına açılan Kilyos’ta doğal sit alanında kalan 30 dönümlük arazi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği, İBB’nin açtığı dava sonucu 2022 yılında iptal edilmişti. Mahkeme kararında, planların kamu yararı doğrultusunda hazırlanmadığı belirterek parsel sahibinin talebi üzerine tek parsele ayrıcalık tanıyacak şekilde hazırlandığına dikkat çekilmişti. 2023 yılında bakanlık arazinin olduğu bölge için yeni bir imar planı hazırlamıştı.