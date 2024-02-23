Tansu Çiller'den AKP'ye bir destek daha: İstanbul bu heyecanı arıyordu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan pek çok seçimde iktidara desteğini açıkça ifade eden eski başbakan Tansu Çiller, bu seçimde de Murat Kurum'u desteklediğini söyledi.

İsmi faili meçhul cinayetlerle anılan ve 15 Temmuz darbe girişiminden beri AKP-MHP bloğuna pek çok seçimde açık destek veren eski başbakan ve Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Tansu Çiller, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi.

AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ile birlikte dün 'İstanbul'u Büyüten Kadınlar' programına katılan Tansu Çiller, şunları söyledi:

"Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a. İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum "Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbullu hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler."

Tansu Çiller son olarak oğlu Berk Uçuran Çiller'in de yönetim kurulunda bulunduğu şirket için Kilyos’ta doğal sit alanındaki araziye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan değişikli yapılmasıyla gündeme gelmişti.