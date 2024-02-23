İmamoğlu'ndan, Murat Kurum'u destekleyen Tansu Çiller'e yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimde AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'u destekleyeceğini açıklayan eski Başbakan Tansu Çiller'e, "Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

İsrafa son verdiklerini belirten İmamoğlu, "Bunların beceremediği israfa son verdik ve bu şehre hizmeti getirdik. İstanbul yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor" dedi.

"Şehrimizin her ilçesini eşit tuttuk, onların kutuplaştırdığı gibi yapmadık, yapmayız" diyen İmamoğlu, "Bizim terbiyemiz, bizim ahlakımız nedir biliyor musunuz; insanı insan olduğu için severiz; oyuna, partisine bakmayız. Biz bu şehre eşitlik duygusunu getirdik" ifadelerini kullandı.

"ONLARIN 15 YILDA YAPAMADIKLARINI 5 YILDA YAPTIK"

Çekmeköy'de İBB'nin yatırımlarına değinen İmamoğlu, "Çekmeköy'de İSKİ'nin yatırımı 3 milyar lira. Onların 10 yılda, 15 yılda yapamadığını biz altyapıya 5 yılda yaptık. Yenidoğan Kavşağı bu yıl içerisinde pırlanta bir dönüş biçimiyle insanların hatayını kolaylaştıran hizmeti, Çekmeköy halkıyla buluşturuyoruz" diye konuştu.

"BİR TORPİLLİ NEREDE, 100 BİN GENÇ NEREDE"

AKP'ye göndermede bulunan İmamoğlu, "Bunlar üniversite öğrencilerine yurt açtık ya, bizden önce yurt 0'dı. Kreş 0'dı, şimdi 100 tane var. Onlar bir tane torpilliye 200 bin burs dolar verebiliyordu. Biz ne yapıyoruz? Sadece bu sene 100 bin gencimize 7 bin 500 lira burs veriyoruz. Bir torpilli nerede, 100 bin genç nerede? Seneye 15 bin lira burs vereceğiz" dedi.

İKTİDARA EKONOMİ TEPKİSİ

İktidara ekonomi ile ilgili eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "Bunlar ekonomiyi sefil ettiler, ekonomiyi rezil ettiler. Dünyanın en değersiz, üç haneli enflasyon sadece bizim ülkemizde var. Ne oldu? Eve giren para azaldı, bir anne-para çocuğuna süt alamaz oldu. Ben göğsümü gere gere, yüzbinlerce çocuğumuza 25 milyon litre sütü dağıtmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM'U DESTEKLEYEN TANSU ÇİLLER'E CEVAP

Eski Başbakan Tansu Çiller'in Murat Kurum'u desteklediği açıklamasına değinen İmamoğlu, "Kendisi ekonomiyi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" diye konuştu.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."

KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

AKP'nin Kanal İstanbul konusundaki çelişkili tutumuna tepki gösteren İmamoğlu, "Kanal İstanbul'u soruyorlardı, ne diyorlardı hatırlayın. 'Ya-pa-ca-ğız' diyorlardı. Şimdi 16 milyondan oy alacaklar ya ağızlarına almıyorlar. Ya nasıl maharetliler, ben utanırım, bunların yüzü de kızarmıyor" ifadelerini kullandı.