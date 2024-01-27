Ali Babacan'dan yerel seçim mesajı: Büyük şehirlerde kendi adaylarımızı çıkaracağız

Yerel seçimlerle ilgili konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bütün büyük şehirlerde kendi adaylarıyla seçime gideceklerini söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli’de ziyaretlerde bulundu. Ardından partisinin Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Babacan, açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin çok az oyla 15 milletvekili çıkarmalarından dolayı tepki görmelerine ilişkin sorulan soruya cevap veren Babacan, “Yerel seçimlere doğru gidiyoruz, yönümüz yarınlar, arkaya dönük fazla bakmıyoruz. Yüksek seçimlerden bu yana 8 ay geçti. 6 parti ortak liste ile seçime girmiştik. Bizim adaylarımızın olduğu her ilde CHP’nin bir önceki seçime göre ciddi oy artışı oldu, dolayısıyla bizim katkımız oldu. Üstelik bu teklif bize CHP’den geldi. Biz gidip onlara ‘Sizin listenizden girelim’ demedik. Onlar çok yoğun ısrarla dediler ki ‘Ortak liste olanca hepimiz daha fazla milletvekili elde edebiliyoruz, küsuratlardan kayıplar olmuyor, bunu yaparak Meclis'dete belli bir sayıya ulaşabiliriz’ dediler. Aşırı ısrar üzerine biz bunu kabul ettik ve ondan sonra o birliktelik oldu. Bizim her bir milletvekilimiz bileğinin gücüyle, alının teriyle milletvekili olmuştur. Hepsi helalinden milletvekili olmuştur" dedi.

"BÜTÜN BÜYÜK ŞEHİRLERDE KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİDİYORUZ"

31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin de konuşan Ali Babacan, şu ana kadar hiçbir parti ile işbirliği konusunda anlaşmadıklarını söyledi. İşbirliği ihtimaline kapıyı kapatmadıklarını ancak bu talebin yerelden gelmesi gerektiğini belirten Babacan, büyük şehirlerde ise kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini "Dolayısıyla biz kendi adaylarımızla büyük şehirlerden seçime doğru hızla koşuyoruz. Bütün büyük şehirlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz" diyerek açıkladı.