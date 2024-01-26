İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'ye yanıt: Söylemleri tam tersiydi

İBB Başkanı İmamoğlu, soruları yanıtladı. Memleket Partisi Muharrem İnce'nin CHP ile ittifak konusunda yaptığı açıklamalar ve DEM Parti üzerinden yürüttüğü eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Kendisi ile birkaç kez görüştüm. Söylemleri tam tersi bir durumdu. Niçin bu duruma geldi bilmiyorum" dedi. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un seçim vaatlerine de tepki gösteren İmamoğlu, projeler için "projelerimizin yan sanayisi" yorumunu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un seçim projeleri sorulan İmamoğlu, Kurum'un açıkladığı projeler için "projelerimizin yan sanayisi" yorumunu yaptı.

Yurttaşı aldatmak istediklerini kaydeden İmamoğlu, "Bu şehri 20 yıl yönetmiş bir anlayışın, bugün bizim projelerimiz üzerinden proje açıklamak zorunda kalması halkı aldatmaya dönük bir yolculuğu tarif ediyor.Millet gerçekten hizmet edeni ayırt edecek, ona göre tercihini yapacak. Bizim vatandaşımızı aldatmak istiyorlar. Aldatamayacaklar" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin partisine yönelik eleştirilerine de yanıt veren İmamoğlu, "Kendisi ile birkaç kez görüştüm. Söylemleri tam tersi bir durumdu. Niçin bu duruma geldi bilmiyorum" dedi.

İnce'nin 1991 seçimlerine ilişkin sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, "1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet. İnce'nin söylemleri tam tersiydi. Muhatabı değilim" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yerel seçim stratejisiyle ilgili, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin her ilde seçime gireceğini açıklamış, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İnce, CHP ile ittifak görüşmelerine dair soruya karşılık şunları kaydetmişti:

"İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün 'DEM'lenirsen nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Kuvayımilliye'nin partisi bu. Değişmiş demiyorum, başkalaşmış. Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Bizim ruhen, gönül olarak, düşünsel olarak benim bulunduğum bir parti değil orası, gençliğimin geçtiği parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Onun için öyle bir ittifak kurabilmek... Yarın bu şartlar değişir, başka bir yönetim gelir, o zaman tekrar konuşuruz.

1991 seçimlerini bu arkadaşlarım bilmiyor. Çünkü partinin hafızasını bilmiyorlar. 1991 seçimind enasıl rezil olduğumuzu bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları buna yetmez.

Neden ayrı dünyaların insanlarıyız? Suriye'de Irak'ta çocuklarımız şehit oluyor. Asıl sorumlusu kim ya? Biz kiminle uğraşıyoruz? Asıl sorumlusu ABD'dir. Bunu söyleyecek başka bir siyasetçi var mı Türkiye'de?

İlkeli omurgalı siyasetten yanayız biz. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dertsim bir bölgenin adıdır. Oradaki vilayetin adu Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Tunceli diyordu.

Şeyh Sait bir haindir. Nokta. Atatürk böyle demiştir. Herkes eşittir. Bu ülkede herkes ayaz yemiştir. 12 Eylül günlerinde Diyarbakır Cezaevi'nde Kürtler ayaz yemiştir, Mamak'ta ülkücüler ayaz yemiştir. Metris'te solcular ayaz yemiştir. "