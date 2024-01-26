İmamoğlu’na camide sataşma: Şahıs özür diledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Sancaktepe'de kıldı. Bir kişi, İmamoğlu'na çıkışarak, “Camiye neden geliyorsun?” diye sordu. İmamoğlu ise “Yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil” dedi. Daha sonra gazetecilere konuşan İmamoğlu, “Amcamız sonra özür diledi benden, ben de kendisini şantiyelerimizi gezmeye davet ettim” ifadelerini kullandı.

Güncel 26.01.2024 17:26 Giriş: 26.01.2024 17:26

Güncelleme: 26.01.2024 17:34 Kaynak: Haber Merkezi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Cuma namazı için Sancaktepe’ye gitti. İmamoğlu’nun yanına gelen bir kişi, provokasyon girişiminde bulundu. Söz konusu şahıs İmamoğlu’na, “Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?” diye çıkıştı. İmamoğlu ise bu soruya, “Yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil” ifadelerini kullandı. Yurttaşa, cami cemaati de tepki gösterdi. “AMCAMIZ SONRA ÖZÜR DİLEDİ” Halk TV’nin aktardığına göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, camideki provokasyon girişimine değindi. İmamoğlu şöyle konuştu: “Amcamız sonra özür diledi benden, ben de kendisini şantiyelerimizi gezmeye davet ettim. Amcacığım ‘Bunu nereden duydun’ dedim, ‘TV'ler söylüyor’ dedi. Benim insanım masum, memleketimin insanı Kürt'ü, Lazı, Çerkesi masum. Ama bir kısmını TV'ler üzerinden koca koca devlet adamları kandırıyorlar, ama biz onları da uyandıracağız, bilgi alır hale getireceğiz.” İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'ye yanıt: Söylemleri tam tersiydi