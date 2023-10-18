Ali Babacan, Filistin’in Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu sabah (18 Ekim) Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa’yla bir araya geldi. Görüşmenin ardından Babacan ve Mustafa ortak basın toplantısı düzenledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile görüştü. Ziyaretin ardından Babacan ve Mustafa ortak basın toplantısı düzenledi.

"Filistin davası bizim davamızdır" diyen Babacak "İktidar, muhalefet ayrımı olmadan her dönemde Türkiye Filistin davasına sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Filistin meselesini "Birleşmiş Milletler kararları ile de uluslararası hukuki meşruiyeti olan bir davadır" sözleriyle niteleyen Babacan, dün akşam Gazze'de yaşanan ve en az 500 kişinin öldürüldüğü hastane saldırısına ilişkin şöyle konuştu:

"Dün akşam Ahli Arab Hastanesi’ne yapılan saldırıda 500’den fazla insan hayatını kaybetti, muhtemelen yarısı çocuk. O enkazın altında gerçekten kaç can vardı bilemiyoruz. Bugüne kadar hayatını kaybeden sivillerin sayısı 3.000’i geçti, çocukların sayısı bin civarında. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum; hedefleyerek, bilerek sivilleri, hastaneleri, okulları vurmak, bombalamak savaş suçudur, insanlık suçudur.”

Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in beyaz fosfor bombası kullandığını açıklamasını ve Filistin halkının en temel haklarının bile yoksun kılındığını vurgulayan Babacan, "Sadece bomba da değil; su kesik, elektrik kesik, sınırlar kapalı. En temel ihtiyaç malzemelerine erişim yok. Gıda, ilaç gibi temel malzemelere ulaşımın engellenmesi hukuka aykırıdır, zulümdür. Aynı zamanda su kesik, elektrik kesik sınırlar kapalı, en temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılamıyor. Gıda, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin ulaşmasını engellemek hukuka aykırıdır, zulümdür" diye konuştu.

Ali Babacan, çözüm için ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesinde 1967 sınırlarına uygun bir şekilde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulması gerektiğini ifade etti.

MUSTAFA: TEK İSTEĞİMİZ BAĞIMSIZ BİR VATAN

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Ali Babacan ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti ve şunları söyledi:

“Tüm dünyanın vicdanını yaralayan hastane saldırısı kabul edilemez. 21. yüzyılda uluslararası toplum olanları nasıl kabul edebiliyor? Türk halkı birçok şehirde protesto eylemleri gerçekleştirdi. Gösterdikleri dayanışma için Allah herkesten razı olsun. Tek isteğimiz bağımsız bir vatan, vatanımızın başkenti de Doğu Kudüs’tür. Aksi halde bölge güvene ve istikrara kavuşamayacaktır. Yalnız bölge değil, tüm dünya kriz halinde olacaktır.”