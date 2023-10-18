Davutoğlu: İsrail büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilmelidir

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Dün sürgünden, zulümden şikayet edenler, bugün en büyük zulümleri gerçekleştirmekten geri durmuyorlar" ifadelerini kullanırken, Davutoğlu, İsrail büyükelçisinin Türkiye'den gönderilmesi gerektiğini savundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dün toplama kamplarından şikayet edenler bugün Gazze'de, 21. yüzyılın toplama kampını oluşturdular. Dün soykırımdan şikayet edenler bugün Gazze'de çoluk çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarihin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiler" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Filistin atkısı takarak katıldı.

Karamollaoğlu, dün gece yaşananların (İsrail'in hastane saldırısı) herkesi derinden etkilediğini ifade ederek, "Aslında 'bu kadar büyük bir vahşeti bekliyor muydunuz' deseniz, şahsen ben beklemediğimi söylerdim. Ama vahşetin, vahşi insanların tavrının maalesef bir ölçüsü, zamanı olmuyor" diye konuştu.

"TARİHİN EN ACIMASIZ KATLİAMLARINDAN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Karamollaoğlu, yaşananlarının tahminlerinden öte olduğunu belirterek, "Dün toplama kamplarından şikayet edenler bugün Gazze'de, 21. yüzyılın toplama kampını oluşturdular. Dün soykırımdan şikayet edenler bugün Gazze'de çoluk çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarihin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiler. Dün sürgünden zulümden, kıyımdan şikayet edenler bugün dünyanın gözü önünde en büyük zulümleri gerçekleştirmekten geri durmuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de bir hastanenin vurulmasının zulmün zirvesi olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, ABD Başkanı'nın adeta bu zulmü teyit etmek için İsrail'e geldiğini öne sürdü.

Karamollaoğlu, insanların Gazze'de katledildiğine dikkati çekerek, özellikle İsrail yönetiminin kendi dışındaki insanları insan olarak tarif etmek istemediğini söyledi.

"Bugüne kadar hiçbir terör örgütü İsrail'in öldürdüğü kadar çocuk öldürmemiş, katletmemiştir" diyen Karamollaoğlu, BM'nin, AB'nin ve uluslararası kuruluşların yine hakem vazifesi görmeye ve İsrail'i desteklemeye yönelik adımlar atma gayreti gösterdiğini çünkü başka türlü adım atamayacaklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE ULUSAL YAS İLAN EDİLMELİ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuşmasında Gazzelilerin yalnız, mahzun, suçlu muamelesi gören masumlar olduğunu belirterek, 2,5 milyon insan için 2 uçak gemisi ve İngiliz donanmasının bölgeye gittiğini anlattı.

"Araplar topraklarını sattı" söylemlerini eleştiren ve bunun tipik bir İsrail taktiği olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Türkiye'de İsrail borazancılığını yapan sözde akademisyenler de bunların şahidi oluyorlar. İnceleyin bakalım nereler satılmış. Velev ki sattı birileri, bütün Filistin toprağı satılsa Mescid-i Aksa toprağı 1,5 milyar Müslüman'a değil, Hz. Süleyman'dan bu yana gelmiş olan bütün inananlara aittir. Kimse o toprağı satmadı, satamayacak, sattırmayacağız, verdirmeyeceğiz" diye konuştu.

Davutoğlu, Filistinlilerle dayanışma için Türkiye'de derhal ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini belirterek, oluşturulacak bir TBMM heyetinin bombalanan hastaneye gitmesini istedi.

Türkiye'deki İsrail karşıtı eylemlerin engellenmemesini talep eden Davutoğlu, Türkiye'nin insani yardım koridoru açılmasına da öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'e yönelik yapılacaklar konusunda maddeler halinde istek ve taleplerini dile getiren Davutoğlu, "İsrail büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilmelidir" dedi.

Davutoğlu, insan olarak Filistin'in yanında olacaklarını vurguladı.