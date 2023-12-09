Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Babacan'ın, 10 Aralık Pazar günü Hacı Bayram Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedileceği açıklandı.

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz."

Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/09CnWMYeaD — DEVA Partisi (@devapartisi) December 9, 2023

BABASI DA 1 AY ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 6 Kasım'da vefat etmişti. 85 yaşında hayatını kaybeden Hilmi Babacan, 7 Kasım'da defnedilmişti.