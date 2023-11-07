Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan'ın cenazesi toprağa verildi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan'ın cenazesi toprağa verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün hayatını kaybeden babası Hilmi Babacan'ın cenazesi, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Cenaze törenine 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı.
Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Babacan, 85 yaşında hayatını kaybetmişti.
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