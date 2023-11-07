Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan'ın cenazesi toprağa verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan'ın cenazesi toprağa verildi.

Güncel
  • 07.11.2023 14:31
  • Giriş: 07.11.2023 14:31
  • Güncelleme: 07.11.2023 14:42
Kaynak: Haber Merkezi
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan'ın cenazesi toprağa verildi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün hayatını kaybeden babası Hilmi Babacan'ın cenazesi, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı. 

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Babacan, 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ali Babacanın babası hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol

 

 

 