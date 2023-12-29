Ali Koç: Maça Atatürk pankartıyla çıkacaktık, otoriteler bunu kabul etmemiş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da Galatasaray ile karşılaşacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Maça Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün yer aldığı bir pankart ile çıkmak istediklerini belirten Ali Koç, "Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemiş, tam netleşmedi konu" derken hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında da konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi A Spor'a konuştu. Türk futbolunun marka değeri açısından kupa finalinin burada oynanmasının önemli olduğunu ama yetmeyeceğini belirten Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında da konuştu.

Maça, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü taşıyan pankart ile çıkmak istediklerini açıklayan Koç, "Biz bu pankart ile çıkacaktık ama anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemiş. Tam netleşmedi konu" dedi.

"MARKA DEĞERİ AÇISINDAN OLUMLU"

Süper kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının marka değeri açısından olumlu olduğunu ve ileride İspanya ve İtalya gibi Türkiye'nin de Süper Kupa'yı dört takımın katıldığı bir turnuva haline getirebileceğini söyleyen Koç, konuşmasına şöyle devam etti:

"İtalya, İspanya'nın dörtlü Süper Kupa finalinin burada oynanması, bu Almanya'da olur, Doha'da olur, Suudi Arbaistan'da olur, biz de ileride dörtlü şekilde yapmayı düşünüyoruz. Bunlar Türk futbolunun marka değeri açısından olumlu ama marka değeri sadece bunlarla ileri gitmez. Ülkemizin futbol değeri o kadar sıkıntılı bir ortamdan geçiyor ki 5 Kasım'dan bu yana Türk futbolunda yaşanan, bazıları hiç görmeyi arzu etmediğimiz olaylar ama temiz futbol için her türlü şart ortada."

"SAYIN KOCA BUNU YAPACAK SON BAŞKANLARDAN BİRİDİR"

Öte yandan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan, ardından görevinden istifa eden ve cezaevine girdikten 15 gün sonra tahliye edilen eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında da konuşan Ali Koç, şunları söyledi:

"Sayın Faruk Koca belki de başkanlar arasında bunu yapacak en son başkanlardan biridir. Anlık bir olay yaşandı, o olmasa belki başkası yaşayacaktı. Geldiğimiz noktada sorunlarla yüzleşmek için atılacak adımlar ortada."