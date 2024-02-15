Ali Koç Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağını söyledi, Ferdi için ayrılık sinyali verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; şampiyonluk yarışı, Süper Kupa tartışmaları ve kulübün durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk hasreti nedeniyle taraftarın tolerans seviyesinin düşük olduğunu belirten Koç, "En üzüntülü maç sonuçlarını hep iç sahada yaşadık. İnşallah bunu da kırarız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Taraftarın tolerans seviyesinin düşük olduğunu ve bunun zaman zaman gerginlik yarattğını belirten Koç, Süper Kupa'nın nisan ayında oynanmasını beklediklerini söylerken Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonu takımdan ayrılacağının sinyalini verdi.

Kulübün durumu ve şampiyonluk yarışının gidişatı hakkında değerlendirme yapan Ali Koç, şunları söyledi:

"Camia kırılgan, özellikle 3 Temmuz'dan sonra başlayan süreç, gergin ve şampiyonluk hasreti nedeniyle tolerans seviyesi düşük seviyede. Kulüp tarihinin en yüksek puanını topladığımız dönemde bile maç sıkışınca homurdanmalar başlıyor. Bir şampiyonluk gelirse bunu üstümüzden atacağımızı düşünüyoruz. Bazı sezonlar bazı kulüpler istenerek şampiyon yapıldı. Fenerbahçe'nin durumunu sadece sportif nedenlerle anlatamayız. Bazı kulüplere destekler verildiğini gördünüz. Biz başarının sahada yaşanması ve saha dışı faktörlerin minimize edilmesini istiyoruz."

Ligde puan kaybettikleri 5 maçın 4'ünün iç sahada olduğunu hatırlatan Koç, "En üzüntülü maç sonuçlarını hep iç sahada yaşadık. İnşallah bunu da kırarız. Taraftarımız bu sezon fabrika ayarlarına döndü ama yıllardır sırtımızda taşıdığımız bagaj işler sıkıştığı zaman kendini gösterebiliyor. Karamsarlığa gerek yok. 3 gün sonra biz tekrar lider olabiliriz" dedi.

Başkanlık görevini sezon sonunda bırakacağını tekrar vurgulayan Ali Koç, "Ben iki dönem için geldim. Fenerbahçe'nin zaten şampiyonluğunun önünde çok fazla engel var ve ben gelince bu engeller arttı" dedi.

"EN AZ SUÇLU SUUDİLER"

Ali Koç, Suudi Arabistan'da aralık ayının sonunda oynanması planlanan ancak yaşanan tartışmalar üzerine ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili de konuştu. Yaşanan krizin sorumlusu olarak Fenerbahçe'nin gösterildiğini ancak bunun doğru olmadığını belirten Ali Koç, TFF'yi eleştirdi:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Süper Kupa ile ilgili açıklama yapıyor ama paydaşlar doğru bilgi vermiyorlar. DMM dezenformasyona hizmet etti. Yeni aldığım bilgiler de bizi endişelendirdi. Federasyonumuz da Ankara'ya bu işi bildirirken bizi işaretlemiş. Bu bizim üstümüze kalacak bir mesele değil. TFF ile Suudi Arabistan arasındaki sözleşmeden bizim hiçbir bilgimiz yok. En az suçlu Suudiler. Adamlar kendi sınırlarını koymuşlar zaten. Bizi bilgilendirseydiniz ya hiç gidilmezdi ya da ona göre önlem alınırdı."

SÜPER KUPA NİSAN AYINDA

Süper Kupa maçının yerel seçimden sonra oynanacağını açıklayan Koç, "Nisan ayında oynanacağı kesin. Biz de bir planlama bekliyoruz kendi planımızı yapmak için ama TFF'den kesin bir bilgi hâlâ gelmedi" dedi.

FERDİ İÇİN ZAMAN GELDİ

Ali Koç, Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonu ayrılacağının sinyalini de verdi. Sözleşmesi iki sezon sonra bitecek 24 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili konuşan Koç, şunları söyledi:

"Genç futbolcular Avrupa'ya çok erken gidiyor. İnşallah Arda Güler'e bu olmaz ama neredeyse hepsi geri döndü. Doğru zamanda doğru yere gitmek gerekiyor. Ferdi çok güzel gelişti ama artık yeni bir hikâye yazma zamanı geldi. Benim düşüncem Ferdi sezon sonunda yeni bir hikâyeye yelken açacaktır."